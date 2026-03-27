Rima Melati kembali beraksi di pentas selepas lama sepi
Pengguna Berdaftar
Sketsa dalam ‘Sinar Lebaran 2026’ peluang jurulatih kelas senaman ‘pound’ kembali berlakon dengan bawa watak jenaka
Mar 27, 2026 | 5:30 AM
Artis asal Singapura, Rima Melati Adams, akur ramai kini lebih mengenali dirinya melalui kelas senaman ‘pound’, berbanding kerjaya seni lakon dan pengacaraan. - Foto INSTAGRAM RIMA MELATI ADAMS
Setelah lama menyepi daripada kaca televisyen, pengacara dan pelakon Singapura, Rima Melati Adams, berasa tanggungjawab yang dipikul bagi menghidupkan program, Sinar Lebaran 2026, siaran Mediacorp Suria, pada 20 Mac, bukanlah sesuatu yang mudah.
Apatah lagi, kali ini Rima, yang kini seorang jurulatih senaman ‘pound’ di Indonesia, tampil sebagai pelakon dalam sketsa Kelongsong, di samping barisan pelakon seperti Roslan Shah, Farhana M Noor, Zuhairi Idris dan Hafidz Rahman.
Laporan berkaitan
Kepulangan bakat seni, sinari malam Raya dengan jenaka pecah perutMar 20, 2026 | 5:30 AM
Langkah ke Indonesia beri kelebihan baruJul 24, 2024 | 3:37 PM