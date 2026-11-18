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Sekilas Berita
Sentuhan jaz Monteiro tetap memukau
Sentuhan jaz Monteiro tetap memukau
Permainan piano bertenaga, improvisasi pemuzik antarabangsa warnai konsert 50 tahun maestro jaz S’pura
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Foto NORHENDRA RUSLAN
Foto NORHENDRA RUSLAN
Nov 18, 2026 | 11:33 AM
Sekilas Berita
Sentuhan jaz Monteiro tetap memukau
Lima dekad berkarya bukan tempoh yang singkat.
Namun, maestro jaz Singapura, Jeremy Monteiro, membuktikan usia bukan penghalang untuk terus meneroka dan memukau penonton dengan kehebatan muziknya.
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