Sezairi selami sejarah keluarga, satukan identiti dalam album terbaru
Juara Singapore Idol (Musim 3) cabar diri, lancar ‘The Art of Surrender’ di bawah label sendiri
Feb 8, 2026 | 5:30 AM
Penyanyi dan penggubah lagu, Sezairi Sezali, gabungkan lagu berbahasa Inggeris dan Indonesia dalam album kelima, ‘The Art of Surrender’, sebagai cerminan identiti dirinya yang berketurunan Pekalongan, Indonesia. - Foto INSTAGRAM SEZAIRI
Sejak kecil, juara Singapore Idol (Musim 3) dan penggubah lagu, Sezairi Sezali, sudah merasa keunikan keluarganya berbanding rakan sebaya, terutama dalam bahasa harian.
“Masa kecil, saya bingung dengan suasana bahasa di rumah. Beberapa perkataan yang biasa kami guna berbeza dengan di sekolah.
