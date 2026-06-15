Topik diikutiPergi ke BHku
Sheila Majid tambat hati penonton dengan keikhlasan, kemesraan dan mutu karya seni
Premium
Sheila Majid tambat hati penonton dengan keikhlasan, kemesraan dan mutu karya seni
Sheila Majid tambat hati penonton dengan keikhlasan, kemesraan dan mutu karya seni
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jun 15, 2026 | 5:30 AM
Tidak perlu paparan skrin raksasa yang menyorot kembali perjalanan seninya selama 40 tahun untuk disingkap bersama peminat.
Permainan cahaya di ruang Dewan Konsert Esplanade yang mewujudkan suasana ceria, suntikan nostalgia lagu lama yang pernah berkumandang di corong radio mahupun ‘mood’ ratapan sayu sang penyanyi sahaja sudah mencukupi untuk meresap masuk ke dalam jiwa penonton.
Laporan berkaitan
Raisa raikan setiap fasa kehidupan dalam ‘Love and Let Go’Jun 12, 2026 | 5:30 AM
Ratu Rok Ella kekal gemilang di pentas muzikMay 15, 2026 | 5:30 AM