Tidak perlu paparan skrin raksasa yang menyorot kembali perjalanan seninya selama 40 tahun untuk disingkap bersama peminat.

Permainan cahaya di ruang Dewan Konsert Esplanade yang mewujudkan suasana ceria, suntikan nostalgia lagu lama yang pernah berkumandang di corong radio mahupun ‘mood’ ratapan sayu sang penyanyi sahaja sudah mencukupi untuk meresap masuk ke dalam jiwa penonton.