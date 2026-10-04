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Sekilas Berita
Suara ‘mahal’ Mahalini bakal bergema di S’pura
Suara ‘mahal’ Mahalini bakal bergema di S’pura
‘Ratu Galau’ sahut cabaran baru, temui peminat Kota Singa dengan untaian lagu menyayat hati di Teater The Star pada 10 Okt
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Foto BM oleh NUR DIYANA TAHA
Foto BM oleh NUR DIYANA TAHA
Oct 4, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Suara ‘mahal’ Mahalini bakal bergema di S’pura
Membesar dalam keluarga seni, muzik sudah pun mendarah daging dalam diri penyanyi asal Bali, Indonesia, Mahalini Raharja, atau nama sebenarnya, Ni Luh Ketut Mahalini Ayu Raharja, sejak kecil.
Namun begitu, demi memenuhi hasrat arwah ibunya, mendiang Ni Nyoman Serini Raharja, Mahalini, 26 tahun, memilih untuk melanjutkan pengajian dalam bidang pergigian di Universiti Mahasaraswati Denpasar.
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