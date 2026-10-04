Membesar dalam keluarga seni, muzik sudah pun mendarah daging dalam diri penyanyi asal Bali, Indonesia, Mahalini Raharja, atau nama sebenarnya, Ni Luh Ketut Mahalini Ayu Raharja, sejak kecil.

Namun begitu, demi memenuhi hasrat arwah ibunya, mendiang Ni Nyoman Serini Raharja, Mahalini, 26 tahun, memilih untuk melanjutkan pengajian dalam bidang pergigian di Universiti Mahasaraswati Denpasar.

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