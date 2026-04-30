Sufian Suhaimi syukur bergelar ayah
Apr 30, 2026 | 5:19 PM
Sufian Suhaimi turut memuat naik gambar bersama cahaya mata sulungnya di aplikasi TikTok. - Foto TIKTOK SUFIAN SUHAIMI
Penyanyi Sufian Suhaimi menzahirkan rasa syukur apabila memikul tanggungjawab sebagai bapa bermula 28 April.
Menerusi hantaran video yang dimuat naik dalam media sosial, Sufian, 34 tahun, menyifatkan detik itu sebagai momen yang sangat dinantikan sepanjang hidup.
Laporan berkaitan
Sufian Suhaimi bakal timang cahaya mata sulungApr 14, 2026 | 5:07 PM
Sufian Suhaimi tamat zaman bujang dalam majlis tertutupMay 2, 2025 | 3:43 PM