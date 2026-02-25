Pementasan teater qasidah berjudul ‘Warkah Cinta Pertama’ mengangkat sejarah Nabi Muhammad saw ketika wahyu pertama diturunkan di Gua Hira, sekali gus memberi peluang kepada penonton menghayati sejarah Islam melalui pendekatan yang lebih segar. - Foto MASJID AL-ISLAH