Teater qasidah imbas sejarah Islam, sentuh hati penonton

Hiburan
Teater qasidah imbas sejarah Islam, sentuh hati penonton

Dakwah disampaikan secara segar menerusi ‘Warkah Cinta Pertama’
Feb 25, 2026 | 5:30 AM
Salihin Sulaiman Jeem
Salihin Sulaiman Jeem

Qasidah Ihya Unnur
Alunan qasidah oleh kumpulan Qasidah Ihya Unnur berhasil meninggalkan kesan mendalam kepada penulis. - Foto MASJID AL-ISLAH

Teater qasidah yang mempunyai nilai keislaman dan kerohanian boleh membangkitkan rindu insan kepada Nabi Muhammad saw.

Pengisian alternatif berbanding dengan ceramah atau tazkirah seperti teater qasidah ini justeru dapat memberi kesan lebih mendalam pada masyarakat.

