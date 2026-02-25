Teater qasidah imbas sejarah Islam, sentuh hati penonton
Dakwah disampaikan secara segar menerusi ‘Warkah Cinta Pertama’
Feb 25, 2026 | 5:30 AM
Alunan qasidah oleh kumpulan Qasidah Ihya Unnur berhasil meninggalkan kesan mendalam kepada penulis. - Foto MASJID AL-ISLAH
Teater qasidah yang mempunyai nilai keislaman dan kerohanian boleh membangkitkan rindu insan kepada Nabi Muhammad saw.
Pengisian alternatif berbanding dengan ceramah atau tazkirah seperti teater qasidah ini justeru dapat memberi kesan lebih mendalam pada masyarakat.
