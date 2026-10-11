Saat ingin melangkah membuat persembahan pusingan kelima bagi siri Anugerah 2026, kecaman warga netizen yang dihamburkan dalam media sosial mula terngiang-ngiang dalam minda Akif Halqi.

Hal tersebut telah mengakibatkan Akif, 30 tahun, terkena serangan panik secara serta-merta di pentas hingga terlupa lirik lagu ‘Lemak Manis’ yang dinyanyikan beliau pada malam itu.