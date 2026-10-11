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Sekilas Berita
Terkena serangan panik dek dikecam, Akif bangkit dalam pusingan ‘wildcard’
Terkena serangan panik dek dikecam, Akif bangkit dalam pusingan ‘wildcard’
Dengan nyanyian sungguh berjiwa dan bertenaga, Akif telah buktikan kebolehannya dan mara ke separuh akhir Anugerah 2026
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Foto BM oleh FANDY RAZAK
Foto MEDIACORP
Oct 11, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Terkena serangan panik dek dikecam, Akif bangkit dalam pusingan ‘wildcard’
Saat ingin melangkah membuat persembahan pusingan kelima bagi siri Anugerah 2026, kecaman warga netizen yang dihamburkan dalam media sosial mula terngiang-ngiang dalam minda Akif Halqi.
Hal tersebut telah mengakibatkan Akif, 30 tahun, terkena serangan panik secara serta-merta di pentas hingga terlupa lirik lagu ‘Lemak Manis’ yang dinyanyikan beliau pada malam itu.
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