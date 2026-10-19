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Threads: Medan toksik atau ruang manfaat buat masyarakat?
Threads: Medan toksik atau ruang manfaat buat masyarakat?
Etika, amalan semak dengan teliti kunci bendung ketoksikan siber di laman media sosial
Foto INSTAGRAM ANJOULIELAVOCAH1/SARAHYASMINEKH
Oct 19, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Threads: Medan toksik atau ruang manfaat buat masyarakat?
Wadah media sosial Threads, yang dilancarkan Meta, pada awalnya disambut baik sebagai ruang berasaskan teks yang santai dan segar.
Namun, kebelakangan ini, perbualan dalam kalangan masyarakat Melayu/Islam di Singapura dilihat kian dipenuhi drama, pendedahan hal peribadi dan ketegangan antara pengguna.
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