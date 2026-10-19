Wadah media sosial Threads, yang dilancarkan Meta, pada awalnya disambut baik sebagai ruang berasaskan teks yang santai dan segar.

Namun, kebelakangan ini, perbualan dalam kalangan masyarakat Melayu/Islam di Singapura dilihat kian dipenuhi drama, pendedahan hal peribadi dan ketegangan antara pengguna.