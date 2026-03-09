SPH Logo mobile
Usah jaja aib perkahwinan di media sosial

Hiburan
Buang yang keruh, ambil yang jernih: Ramadan waktu muhasabah diri, bukan cari masalah di ruang siber
FUAD RAHMANtomDUNIA HIBURAN
Mar 9, 2026 | 5:30 AM
AININ ALFIYANI JAILANI
AININ ALFIYANI JAILANI

Pasangan penyanyi berbakat, Fuad Rahman (kiri) dan Tom, sebelum ini mengejutkan netizen dengan khabar perceraian, namun akhirnya berdamai susulan perkongsian Tom di media sosial, Facebook pada 2 Mac. - Foto fail

Dalam filem klasik, Tiga Abdul, arahan seniman agung, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, terdapat satu frasa yang melekat di minda saya hingga ke hari ini: “Sedangkan lidah lagi tergigit, inikan pula suami isteri.”

Ungkapan ringkas dalam adegan P. Ramlee (Abdul Wahub) dan Datuk Sarimah (Ghasidah) di kandang kuda membawa makna yang cukup mendalam, iaitu perselisihan, sama ada kecil atau besar, adalah lumrah dalam kehidupan berumah tangga.

