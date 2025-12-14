Pada usia 57 tahun, vokalis kumpulan legenda Wings, Datuk Awie atau nama sebenarnya, Ahmad Azhar Othman, tidak menunjukkan tanda-tanda keletihan biarpun dilihat ‘membelasah’ puluhan lagu sewaktu konsert sekitar tiga jam di Malaysia, pada 28 November lalu.
Ditanya wartawan Berita Minggu (BM) mengenai persiapan di ambang konsert ulang tahun Wings ke-40, anjuran syarikat pengurusan, Biz Trends, di Stadium Tertutup Singapura pada 24 Disember ini, Awie berkongsi rutin dilakukan setiap kali sebelum konsert.
