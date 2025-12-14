SPH Logo mobile
Hiburan
WINGS siap sedia ‘belasah’ puluhan lagu di Stadium Tertutup S’pura pada 24 Disember

Legenda rok, Awie, beri jaminan ‘Sejati’ dan lagu ‘wajib’ lain disaji bagi imbau nostalgia 40 tahun warnai industri hiburan
Dec 14, 2025 | 5:30 AM
Vokalis kumpulan rok Wings, Datuk Awie, giat ikuti rutin di gimnasium dan menjalani kelas vokal bagi mempersiapkan diri menjelang konsert ulang-tahun ke-40 Wings, di Stadium Tertutup Singapura, pada 24 Disember ini.
Vokalis kumpulan rok Wings, Datuk Awie, giat ikuti rutin di gimnasium dan menjalani kelas vokal bagi mempersiapkan diri menjelang konsert ulang-tahun ke-40 Wings, di Stadium Tertutup Singapura, pada 24 Disember ini. - Foto BIZ TRENDS

Pada usia 57 tahun, vokalis kumpulan legenda Wings, Datuk Awie atau nama sebenarnya, Ahmad Azhar Othman, tidak menunjukkan tanda-tanda keletihan biarpun dilihat ‘membelasah’ puluhan lagu sewaktu konsert sekitar tiga jam di Malaysia, pada 28 November lalu.

Ditanya wartawan Berita Minggu (BM) mengenai persiapan di ambang konsert ulang tahun Wings ke-40, anjuran syarikat pengurusan, Biz Trends, di Stadium Tertutup Singapura pada 24 Disember ini, Awie berkongsi rutin dilakukan setiap kali sebelum konsert.

