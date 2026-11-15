Topik diikutiPergi ke BHku
Sekilas Berita
Zulkifli Ismail kota impian tertangguh, raih sarjana pada usia 63 tahun
Zulkifli Ismail kota impian tertangguh, raih sarjana pada usia 63 tahun
Pelakon veteran M’sia lulus dengan keputusan cemerlang, rancang bukukan pengalaman empat dekad dalam dunia lakonan
1 of 2
Foto ihsan ZULKIFLI ISMAIL
Foto ihsan ZULKIFLI ISMAIL
Nov 15, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Zulkifli Ismail kota impian tertangguh, raih sarjana pada usia 63 tahun
Hampir empat dekad membina nama dalam dunia lakonan, pelakon veteran Malaysia, Zulkifli Ismail, akhirnya berjaya menunaikan satu impian yang sekian lama tersimpan di hati iaitu menggenggam ijazah sarjana.
Namun begitu, kejayaan menamatkan pengajian Sarjana Pengajian Persembahan di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), di Tanjong Malim, Perak, dengan purata nilai gred (GPA) sempurna 4.0 itu tidak datang bergolek.
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Anak terima Anugerah Kecemerlangan Pengajaran di NUSNov 15, 2026 | 5:30 AM
Pelawak veteran kembali cuit hati, gamit kenangan lamaNov 12, 2026 | 10:44 AM
Mantan pengacara rancangan kanak-kanak dikejar ke hospital akibat jangkitan paru-paruNov 10, 2026 | 7:57 PM
Sufi Rashid tolak tawaran sertai ‘GV Fantasia’, sibuk urus 3 konsertNov 10, 2026 | 2:17 PM