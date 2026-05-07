Topic followed successfullyGo to BHku
Ikuti sesi bercerita percuma di perpustakaan, dalam talian
Ikuti sesi bercerita percuma di perpustakaan, dalam talian
May 7, 2026 | 5:30 AM
Ikuti sesi bercerita percuma di perpustakaan, dalam talian
Sesi bercerita, ‘Magic, Missteps & Jungle Promises’, satu-satunya yang diadakan dalam bahasa Melayu. Ia mengisahkan tentang seorang budak lelaki yang mendaki ke awan, seorang lelaki yang belajar daripada kesilapan, dan makhluk kecil yang mencari belas kasihan selepas ribut. - Foto EVENTBRITE
Festival Bercerita, 398.2 Storytelling Festival, kembali pada 2026 dengan 20 sesi bercerita yang diadakan secara percuma di perpustakaan serata Singapura dan secara dalam talian.
Diadakan dari Mei hingga Julai, festival anjuran Persatuan Bercerita (Singapura) itu kali ini membawa tema, Pengembaraan Seluruh Dunia (Adventures across the World), dan menawarkan sesi untuk kanak-kanak dan keluarga serta orang dewasa. Berikut sesi bercerita untuk kanak-kanak berumur empat hingga lapan tahun.
Laporan berkaitan
Buku pererat hubungan ibu dan anakMay 7, 2026 | 5:30 AM
Peluang jadi ‘saintis cilik’ teroka penghasilan warna, tindak balas kimiaMay 7, 2026 | 5:30 AM