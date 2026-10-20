Apa yang bermula dengan penjualan baju vintaj berharga $17 oleh seorang pelajar politeknik pada 2012 kini berkembang menjadi Thingamajigs, jenama tempatan yang dikenali dengan cetakan berwarna-warni dan potongan yang lebar.

Pengasasnya, Cik Syida Abdullah, 32 tahun, pernah menuntut di Madrasah Al-Ma’arif Al-Islamiah sebelum melanjutkan pengajian dalam sains makanan dan pemakanan di Politeknik Temasek.

Walaupun tidak mempunyai latar belakang formal dalam bidang fesyen atau perniagaan, beliau berkata perkembangan jenama itu banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya, terutama sekali sebagai pemakai pakaian bersaiz besar dan seorang ibu yang turut menjadi inspirasi dalam pakaian yang direkanya hari ini.

Idea Thingamajigs tercetus ketika beliau berada di tahun kedua politeknik.

Selepas bertahun-tahun belajar di madrasah, beliau mula menyesuaikan diri dengan suasana baharu dan mahu berpakaian dengan lebih bergaya, namun mempunyai wang yang terhad.

Beliau kemudian mula menjual baju vintaj pada harga sekitar $17 sehelai.

Menurutnya, setiap baju terasa istimewa kerana rekaannya berbeza dan jumlahnya terhad.

Pengalaman itu kemudian membentuk keinginannya untuk menghasilkan pakaian yang masih terasa unik, tetapi boleh dimiliki lebih ramai orang.

Walaupun Thingamajigs mendapat sambutan sejak awal, beliau tidak pernah melihatnya sebagai perniagaan yang perlu berkembang mengikut perancangan yang tertentu.

Selepas politeknik, beliau meneruskan pengajian dalam bidang pemakanan di Universiti Teknologi Queensland (QUT) dan kemudian bekerja dalam bidang tersebut.

Pada satu ketika, beliau turut menjadi jurulatih renang selama beberapa tahun, sambil terus mengusahakan Thingamajigs sebagai projek sampingan.

Beliau berkata ketiadaan latar belakang dalam fesyen dan perniagaan sebenarnya memberinya kebebasan untuk mencuba.

Koleksinya tidak semestinya bermula daripada sebuah trend, sebaliknya boleh tercetus daripada pengalaman, orang yang ditemuinya, tempat yang dikunjungi atau perkara yang dilihatnya.

Jenama, Thingamajigs, kini dikenali dengan cetakan berwarna-warni dan potongan yang lebar, dengan rekaannya banyak dipengaruhi pengalaman hidup pengasasnya sebagai pemakai potongan bersaiz besar. - Foto THINGAMAJIGS

Menjadi seorang ibu turut mengubah cara beliau mereka pakaian.

Selepas mempunyai anak lelaki yang aktif, misalnya, beliau mula menghasilkan lebih banyak set berseluar kerana mendapati ia lebih praktikal untuk ibu yang perlu banyak bergerak.

Pengalaman menyusukan anak juga membuatnya lebih peka terhadap keperluan ibu yang menyusu.

Sebagai pemakai bersaiz besar, beliau turut memberi perhatian kepada potongan agar satu rekaan boleh dipakai dengan selesa oleh wanita dalam pelbagai saiz tanpa terlalu melekat pada tubuh.

Jenama, Thingamajigs, turut mengetengahkan corak popular seperti kotak-kotak dalam rekaannya, digandingkan dengan potongan longgar dan besar untuk memberi nafas tersendiri kepada trend semasa. - Foto THINGAMAJIGS

Hari ini, beliau masih tidak meletakkan sasaran untuk membuka kedai fizikal atau membesarkan Thingamajigs hingga ke peringkat tertentu.

Baginya, lebih penting untuk terus menghasilkan sesuatu yang disukainya dan membina kelompok pelanggan yang turut menghargai rekaan tersebut.

“Kebebasan dan ketenangan fikiran sangat mahal,” katanya.