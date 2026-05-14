Kem untuk kanak-kanak, ibu bapa pupuk nilai kemampanan
May 14, 2026 | 10:52 AM
Kem sehari anjuran Al-Mizan Singapura bersama Masjid Ahmad memberi kanak-kanak pendedahan awal tentang pentingnya kemampanan serta nilai murni di sebalik usaha tersebut. - Foto Al-MIZAN SINGAPURA
Membuat replika Kaabah menggunakan bahan kitar semula, lumba berjalan kaki dalam alam semula jadi dan memerhati bintang.
Itulah antara kegiatan yang dapat dilakukan peserta kem sehari yang anjuran Al-Mizan Singapura dengan Masjid Ahmad di Pasir Panjang pada 20 Jun.
