Bekas republik Soviet di Asia Tengah kekal sebagai antara destinasi pelancongan yang paling menakjubkan.

Lima negara ini termasuk Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan dan Kazakhstan, menawarkan gabungan budaya dan pengalaman yang pelbagai, lantas menghubungkan pelancong secara langsung dengan sejarah yang kaya, landskap yang memukau dan masyarakat yang mesra.