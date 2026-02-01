Kembara lima ‘stan’ Asia Tengah kekal semat dalam ingatan
Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan dan Kazakhstan tawar sejarah yang kaya serta landskap memukau
Feb 1, 2026 | 5:30 AM
Registan Square di Uzbekistan menampilkan tiga madrasah dengan hiasan jubin Islamik yang rumit. - Foto ihsan MUHAMMAD RUZAINI NAIM AZMAN
Bekas republik Soviet di Asia Tengah kekal sebagai antara destinasi pelancongan yang paling menakjubkan.
Lima negara ini termasuk Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan dan Kazakhstan, menawarkan gabungan budaya dan pengalaman yang pelbagai, lantas menghubungkan pelancong secara langsung dengan sejarah yang kaya, landskap yang memukau dan masyarakat yang mesra.
