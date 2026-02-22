Pengguna Berdaftar
Melancong ke Damsyik pascaperang saudara
Jejak semula sejarah dan harapan selepas peperangan
Feb 22, 2026 | 5:30 AM
Penulis, Ustaz Ahmad Saiful Rijal Hassan, berkunjung ke Syria bersama isterinya, Sheikha Saidah Mohamad Najeeb Jarhom, dan anak-anaknya, (dari kiri) Nawal Ahmad Saiful Rijal dan Nael Ahmad Saiful Rijal pada Disember 2025. - Foto AHMAD SAIFUL RIJAL HASSAN
“Awak betul nak pergi Syria?”
Soalan isteri saya itu mencerminkan kebimbangan ramai apabila nama Syria disebut.
Laporan berkaitan
Hayati keindahan alam Xinjiang, kenali budaya UyghurJan 11, 2026 | 5:30 AM
‘Kembara Warisan Islam’ pertingkat kesedaran rohani, sejarahNov 23, 2025 | 5:30 AM