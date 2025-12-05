Encik Haris Ahmad melangkah ke bidang perniagaan makanan dan kini tersenarai dalam Forbes ‘30 under 30’ kerana pencapaiannya sebagai usahawan muda. - Foto BH oleh KHALID BABA

Di sebalik rintihan tentang kos sewa yang meningkat, kesukaran mencari tenaga kerja dan tekanan mengurus kos bahan mentah, industri Makanan dan Minuman (F&B) tempatan masih bertahan meskipun cabaran agak berat terus dihadapi pada masa ini.

Lebih daripada sekadar menjual makanan dan minuman, para pengusaha ini membina pengalaman, memelihara warisan, mencipta inovasi, dan mencorakkan ruang untuk pelanggan berasa seperti berada di rumah sendiri.

Salah satu kisah usahawan F&B yang mencuri perhatian tahun ini ialah pencapaian anak muda, Encik Haris Ahmad, pengasas Kulon dan Ono Ramen, yang tersenarai dalam Forbes 30 Under 30 Asia.

Pada usia 30 tahun, kejayaan itu dianggapnya satu detik yang merendahkan hati, mengingatkan sejauh mana perjalanan yang ditempuh sejak membuka gerai kecil di Politeknik Singapura (SP) ketika berusia 24 tahun.

Restoran Kulon, yang dibuka bersama ibunya, Cik Wati Abdul Khamid pada 2020, menempa nama sebagai salah satu tempat bakmi terbaik dengan lebih 1,000 ulasan dan purata 4.7 bintang.

Empat tahun kemudian, Encik Haris memperkenalkan Ono Ramen, gabungan unik masakan Indonesia dan Jepun yang melahirkan hidangan seperti Gulai Ramen dan Jamur Miso Ramen.

Baginya, kejayaan bukan sekadar anugerah, tetapi ketabahan dan kegigihan untuk terus bereksperimen.

“Ramai individu berbakat dalam industri ini,” jelas Encik Haris. “Tetapi kalau saya perlu nyatakan apa yang membezakan saya, ia adalah kegigihan, ketabahan dan daya tahan. Tiga perkara ini penting dalam dunia F&B yang sentiasa mencabar.”

Pengasas restoran Chix Hot Chicken, Taufik Batisah (kiri) bersama rakan niaga dan sahabat karibnya, Encik Ismail Rawi Bober, di cawangan keduan jenama itu di 64 Prinsep Street. Rakan niaga ketiga, Encik Shehzad Hussain, tiada dalam gambar. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Antara hidangan baru istimewa di cawangan Chix Hot Chicken di Prinsep Street ialah burger, ‘Chix Corden Bleu’, $14.90 dan ‘Miss Alabama’, $14.50. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Seiring semangat itu, perjalanan Chix Hot Chicken pula membuktikan bahawa kejayaan tidak lahir daripada sikap tergesa-gesa.

Pengasasnya, penyanyi dan usahawan setempat, Taufik Batisah bersama dua sahabatnya, Encik Ismail Rawi Bober, dan Encik Shehzad Hussain, memulakan jenama itu selepas jatuh cinta dengan ayam goreng pedas dari Amerika.

“Masa itu semua orang gilakan ayam goreng Korea. Tapi kami fikir, mengapa nak ikut trend kalau kita boleh cipta makanan baru?” kata Taufik.

Dua tahun hasil proses penyelidikan dan pengembangan (R&D), mereka berjaya menampilkan sajian ayam versi dry-rub yang lebih sesuai dengan selera tempatan. Namun apa yang membuat Chix Hot Chicken terus berkembang bukan sekadar rasa ayamnya, tetapi falsafah mereka.

Mereka menolak pembukaan cawangan lain secara tergesa-gesa, memilih untuk mengukuhkan asas perniagaan, menjaga kualiti, dan mengutamakan pengalaman pelanggan.

Cawangan baru mereka di Prinsep Street hanya dibuka pada Februari, sekitar tujuh tahun selepas cawangan pertama di Jalan Pisang dibuka.

Di cawangan Prinsep Street ini, pengunjung bukan sekadar datang untuk menikmati burger Miss Alabama atau milkshake Milo. Mereka datang untuk ‘melepak’, berbual, dan mencipta kenangan.

“Yang kami jual bukan hanya makanan, tapi pengalaman,” ujar Taufik.

Di Seng Poh Lane, restoran Binge pula mengangkat keberanian untuk bermula semula. Pemiliknya, Encik Arfian Ishak, pernah gagal dalam percubaan membuka kedai makan hampir sedekad lalu kerana terlalu yakin dan terbeban kos sewa. Namun kegagalan itu menjadi guru.

Pemilik Binge, Encik Arfian Ishak, membuka kafe dengan konsep sandwic dan burger, di 61 Seng Poh Lane, daerah Tiong Bahru. - Foto BH oleh KHALID BABA

“Tapi daripada kegagalan itu, saya belajar. Kali ini, saya tahu apa nak buat dan apa yang perlu dielakkan,” katanya.

Binge menjadi ruang kecil yang penuh imaginasi, dari Benny’s Cheesesteak ke Grand Poobah, diinspirasikan gabungan budaya dan perjalanan hidup. Ia menjadi tempat untuk semua lapisan masyarakat berkumpul sebagai sebuah masyarakat.

Bagi Encik Arfian, sandwic yang dihasilkan di Binge memberinya peluang untuk lebih kreatif dalam menunya.

Pengasas Yaksok, Cik Raudhah Osman, bersama suaminya, penyanyi tempatan, Ryan Sufiyan membuka kafe baru yang terletak di 17 Bali Lane. Sebelum ini Yaksok pernah beroperasi di Tanjong Pagar dan Amoy Street Food Centre. - Foto BH oleh KHALID BABA

Tidak jauh dari situ, di Bali Lane, berdirinya Yaksok, restoran yang lahir daripada tekad pasangan Cik Raudhah Osman dan Encik Ryan Sufiyan.

Mereka pernah membuka sebuah kedai di Tanjong Pagar dan Amoy Street, namun ditutup tiga bulan kemudian di Tangjong Pagar dan setahun kemudian di Amoy Street. Pengalaman pahit itu tidak memadamkan impian.

“Rasa ingin cuba lagi memang kuat walaupun tetap ada rasa takut,” ujar Cik Raudhah.

Apabila ditawarkan unit kosong di Bali Lane, mereka mengambil masa beberapa hari sebelum membuat keputusan.

Kini, Yaksok menjadi ruang santai ala jalanan Korea yang mesra keluarga dan digemari golongan muda.

Bagi Ryan, membuka kedai di Arab Street sebelum ini dianggap mustahil.

“Tapi bila sudah berada di sini, rasa macam mimpi,” katanya.

Pemilik Cahaya Timur di Changi Village, Encik Jamaludin Latiff (kiri), kini mengendalikan ruang makan yang lebih luas berbanding kedai pertamanya, yang terletak di sepanjang deret yang sama. Di sisi beliau ialah kakitangannya. - Foto BH oleh KHALID BABA

Menyentuh tentang aspek warisan, di Changi Village, Cahaya Timur berkembang daripada sebuah kedai dengan kapasiti 20 tempat duduk menjadi restoran yang mampu menempatkan 250 tempat duduk.

Meskipun begitu citarasanya tidak dibaikan dengan rempah asli digunakan dalam masakan.

Pelanggan sanggup datang dari hujung Singapura, sejauh Woodlands dan Jurong demi beriani yang dihasilkan dengan penuh kasih.

Tambahan itu, Warung Selera Masakan Kampung pula mengekalkan rencah Melayu asli selama lebih tiga dekad.

Pemilik generasi kedua Warung Selera Masakan Kampung, Cik Nashibah Tahar, bersama suamiya, Encik Sufian Ahmad, yang juga merupakan tukang masak utama di dapur itu. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Pemilik generasi kedua, Cik Nashibah Tahar, menganggap warung itu sebagai warisan dan amanah ibunya.

Menurut beliau ada pelanggan yang datang ke situ untuk menikmati hidangan yang mampu mengembalikan memori.

Walaupun industri F&B diuji, ia juga dipenuhi harapan, keberanian dan kreativiti.