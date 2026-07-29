Ada lagi 10 hari sebelum Perbarisan Hari Kebangsaan (NDP), dan jika ibu bapa mahu membawa anak-anak menonton pertunjukan bunga api tapi belum berkesempatan, jangan khuatir.

Orang ramai masih berpeluang menyaksikannya semasa previu NDP pada 1 Ogos dan pada hari perbarisan, 9 Ogos.

Ada beberapa lokasi dekat Stadium Negara untuk menyaksikan pertunjukan bunga api, seperti di Kallang Riverside Park dan Stadium Riverside Walk.

Jika datang awal, sekitar 6.30 petang, keluarga berpeluang untuk menyaksikan juga Terbang Lalu Bendera Negara dan Tembak Hormat Presiden.

Di kawasan Kallang Basin, anak-anak boleh menjejak laluan yang diambil helikopter yang membawa Bendera Negara, serta melihat pancaran api daripada meriam sebelum bunyi tembakan kedengaran.

 Ini kali pertama helikopter membawa Bendera Negara merentasi Kallang Basin.
 Ini kali pertama helikopter membawa Bendera Negara merentasi Kallang Basin. - Foto ZAOBAO

Tapi, ibu bapa, jangan datang dengan ‘tangan kosong’.

Bersiap sedialah dengan fakta-fakta menarik berikut supaya tidak terkedu apabila anak-anak mula melontarkan pelbagai soalan!

- NDP 2026 diadakan di Stadium Negara bagi meraikan ulang tahun ke-61 Singapura

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- NDP kali pertama diadakan di Stadium Negara 50 tahun lalu, pada 1976

- NDP kali terakhir diadakan di Stadium Negara 10 tahun lalu, pada 2016

Terbang Lalu Bendera Negara

Setiap bendera seberat 317.5kg, dan bersaiz 30 meter kali 20 meter.
Setiap bendera seberat 317.5kg, dan bersaiz 30 meter kali 20 meter. - Foto ST

- Ini kali pertama helikopter membawa Bendera Negara merentasi Kallang Basin

- Helikopter boleh dilihat di atas Stadium Negara sekitar 6.45 petang ketika Lagu Kebangsaan berkumandang

- Satu helikopter Chinook CH-47 membawa bendera, diiringi dua helikopter tempur Apache AH-64

- Tiga pesawat itu terbang pada ketinggian 290 meter dari Pulau Sudong di selatan Singapura

- Setiap bendera seberat 317.5kg, bersamaan dua ekor singa, dan bersaiz 30 meter kali 20 meter

- Helikopter kemudian membawa bendera kembali ke Pulau Sudong

- Ada tiga lagi helikopter (dua Chinook CH-47 dan satu Apache AH-64) dan empat lagi bendera sebagai sandaran (back-up)

Tembak Hormat Presiden

Tembak Hormat Presiden adalah penghormatan ketenteraan tertinggi untuk Presiden dan berlangsung ketika Presiden memeriksa perbarisan.
Tembak Hormat Presiden adalah penghormatan ketenteraan tertinggi untuk Presiden dan berlangsung ketika Presiden memeriksa perbarisan. - Foto ST

- Ini kali pertama tembakan dilepaskan dari Kallang Basin

- Segmen ini bermula sekitar 6.50 petang dan berlangsung selama sekitar 10 minit

- Ia adalah penghormatan ketenteraan tertinggi untuk Presiden dan berlangsung ketika Presiden memeriksa perbarisan

- Sebanyak 19 das dilepaskan semasa previu dan 21 das pada 9 Ogos

- Tembakan dilepaskan dari empat meriam Howitzer 25-paun

Bunga api

- Pertunjukan kecil bermula sekitar 7.30 malam

- Pertunjukan penuh bermula sekitar 8.10 malam

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