Cef Bob, yang pernah memiliki Sedap Corner di Simpang Bedok, terkenal dengan pencuci mulut ‘Creamy Durian Kaya Toast’. Kini tetamu di J65 dapat menikmati hidangan yang hampir sama iaitu, ‘mantou’ (roti ban kukus) dengan kaya durian. - Foto JEN SINGAPORE TANGLIN

Cef selebriti, Cef Bob, berkolaborasi bersama restoran J65 di JEN Singapore Tanglin by Shangri-La. Antara hidangan istimewa yang diketengahkan termasuk ‘Roasted Whole Lamb Hyderabad Dum Briyani’ dan udang Madura. - Foto JEN SINGAPORE TANGLIN

Peluang terakhir cuba bufet istimewa sempena Ramadan Nikmati hidangan cef selebriti, masakan Thai, makanan laut segar dan ‘gyukatsu’ halal pertama S’pura

Beberapa restoran di Singapura menawarkan pelbagai pilihan bufet Ramadan dan menu istimewa bagi memenuhi keinginan orang ramai yang ingin berkumpul bersama keluarga dan rakan-rakan apabila berbuka puasa.

Sempena minggu terakhir kita berpuasa ini, Kaki Makan mencadangkan beberapa tempat di mana anda boleh menjamu selera. Berikut antara yang boleh dicuba:

J65, JEN Singapore Tanglin by Shangri-La

Di restoran J65, pengunjung boleh menikmati bufet makan malam Ramadan istimewa, yang menampilkan hidangan daripada cef selebriti dan cef jemputan, Cef Bob, atau nama penuhnya, Encik Shahrizal Salleh.

Tarikan utamanya termasuk Roasted Whole Lamb Hyderabad Dum Briyani, dimasak dengan rempah-ratus harum, serta hidangan laut panggang seperti udang dan sotong yang disediakan secara langsung di stesen memasak.

Cef Bob turut memperkenalkan beberapa hidangan istimewa seperti udang bakar Madura, kerabu ikan tongkol, ekor lembu goreng dengan kicap manis dan mantou (roti ban kukus) dengan kaya durian.

Selain itu, terdapat pelbagai hidangan lain seperti laksa Singapura, mi daging, ikan masak asam pedas, ikan masak lemak cili api serta pelbagai pilihan nasi goreng.

Bufet ini ditawarkan dari 24 Februari hingga 19 Mac, pada harga $98++ bagi dewasa dan $49++ bagi kanak-kanak berusia enam hingga 11 tahun.

Peppermint, Parkroyal Collection Marina Bay

Restoran Peppermint di Parkroyal Collection Marina Bay menawarkan hidangan Thailand yang jarang ditemui di Singapura, ‘Pu Phad Phong Kari’, iaitu ketam yang dimasak bersama kari dan telur. - Foto PARKROYAL COLLECTION MARINA BAY

Sementara itu, restoran Peppermint di Parkroyal Collection Marina Bay, memperkenalkan pengalaman menjamu selera bertemakan masakan Thailand yang boleh dinikmati sepanjang Ramadan hingga sambutan Hari Raya Aidilfitri.

Bufet ini mengetengahkan pelbagai hidangan Thai dengan gabungan rasa pedas, masam, manis dan berempah.

Antara hidangan yang boleh dinikmati ialah Tom Yum Talay, sup makanan laut yang harum dengan serai, lengkuas dan daun limau purut, serta Gaeng Khua Sapparod, kari nanas bersama udang harimau.

Turut disajikan ialah Pu Phad Phong Kari, iaitu ketam yang dimasak bersama kari dan telur, serta Hoi Tod, makanan jalanan popular Thai yang menampilkan kupang goreng rangup.

Bagi pencuci mulut, hidangan klasik seperti Mango Sticky Rice, Loob Choob dan Red Ruby turut disediakan bagi melengkapkan pengalaman menjamu selera.

Bufet di Peppermint ditawarkan pada harga antara $72++ dengan $112++ bagi dewasa dan antara $36++ dengan $56++ bagi kanak-kanak berusia enam hingga 12 tahun, bergantung pada waktu makan tengah hari atau makan malam serta hari minggu atau hujung minggu.

Mutiara Seafood

Hidangan ‘Jimbaran Grilled Prawns’ boleh dinikmati bersama pelbagai pilihan lain termasuk ‘Deep-Fried Sea Bass with Sweet and Sour Sauce’, serta ‘Seafood Tom Yum Soup’ di Mutiara Seafood. - Foto MUTIARA SEAFOOD

Bagi penggemar makanan laut, restoran Mutiara Seafood di Wisma Geylang Serai menawarkan set makan malam sesuai untuk berbuka puasa bersama keluarga atau rakan-rakan.

Menu set ini direka untuk kumpulan kecil hingga besar, bermula daripada set untuk dua orang ($60++) sehingga hidangan untuk 10 orang ($400++).

Antara hidangan yang menjadi tumpuan ialah Signature Chilli Crab yang dimakan dengan mantou goreng.

Selain itu, terdapat juga Jimbaran Grilled Prawns yang diperap dengan rempah ala Bali, Deep-Fried Sea Bass with Sweet and Sour Sauce, serta Seafood Tom Yum Soup.

Set hidangan ini turut dilengkapi dengan pelbagai lauk sampingan seperti sayur tumis, nasi goreng bawang putih serta pencuci mulut seperti Mango Sago Pomelo atau jeli buah-buahan.

Gyusei Gyukatsu

Lebih banyak hidangan menarik boleh dinikmati di Gyusei Gyukatsu, termasuk ‘A5 Japanese Striploin Gyukatsu’ pada harga $59, yang disajikan bersama nasi, sup, telur ’onsen’, serta 10 jenis perasa berbeza untuk pengalaman menjamu selera yang unik. - Foto GYUSEI GYUKATSU

Penggemar masakan Jepun pula pasti tertarik dengan hidangan di Gyusei Gyukatsu Wagyu Steakhouse yang menawarkan pengalaman unik sebagai hidangan gyukatsu (potongan daging lembu bersalut serbuk roti Jepun yang digoreng rangup) halal pertama di Singapura.

Ia dihidangkan bersama pemanggang batu panas di meja, membolehkan pelanggan memasaknya mengikut tahap kemasakan (doneness) pilihan sendiri.

Restoran ini menggunakan daging A5 Wagyu dari Jepun, terkenal dengan tekstur lembut dan ‘marbling’ tinggi, selain pilihan daging premium dari Australia.

Hidangan ini turut disertakan dengan 10 jenis perasa seperti wasabi segar, yuzu kosho (pes cili Jepun bercampur kulit limau yuzu) dan ponzu lobak (sos sitrus Jepun dengan lobak), bagi menambah kepelbagaian rasa.

Antara menu popular termasuk A5 Japanese Ribeye Gyukatsu ($69) dan A5 Japanese Striploin Gyukatsu ($59), selain pilihan makanan laut tempura dan hidangan sayuran bagi pelanggan yang tidak memakan daging lembu.