Periksa dulu peraturan terkini ‘power bank’ sebelum naik pesawat
Feb 1, 2026 | 5:30 AM
Sesetengah syarikat penerbangan kini melaksanakan undang-undang semakin ketat terhadap penggunaan dan membawa bank kuasa. - Foto DEBRAJ ROY
Lazimnya, ramai pelancong sering membawa bank kuasa agar peranti mereka kekal beroperasi sepanjang perjalanan.
Namun, sebelum memulakan kembara yang seterusnya, penting untuk meneliti peraturan bank kuasa bagi penerbangan yang akan diambil.
