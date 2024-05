Bersedia untuk menerokaI landskap magik Lapangan Terbang Changi yang akan menghidupkan cerita klasik tulisan Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince, pada cuti sekolah Jun.

Dewan pelepasan di Terminal 3 akan berubah menjadi kawasan permainan yang mencerminkan alam semesta The Little Prince.

Salah satu tarikan di kawasan permainan itu adalah padang golf mini tujuh lubang, Starry Mini Golf, dengan tahap cabaran berbeza, sesuai untuk semua peringkat umur yang terletak di dewan pelepasan Terminal 3 berhampiran kaunter daftar masuk baris 11.

Pas Starry Mini Golf boleh dibeli pada harga $5 dengan setiap perbelanjaan $50 ($80 di pasar raya) bagi satu resit di kedai-kedai yang turut serta di kawasan awam Terminal 1 hingga 4 Lapangan Terbang Changi (tidak termasuk Jewel).

Pas $5 tambahan boleh dibeli jika anda berbelanja menerusi Changi Pay atau Mastercard. Anda juga boleh membeli pas secara langsung menerusi aplikasi Changi pada harga $15 setiap satu.

Selain itu, anda juga boleh mengambil gambar di tempat-tempat bergambar yang memaparkan babak The Little Prince. Turut serta juga dalam sesi bercerita The Little Prince oleh Alliance Française de Singapour pada 8 dan 15 Jun pada 12 tengah hari dan 2 petang di ruang ST3PS di Terminal 3.

Layari laman web, https://bh.sg/littleprince untuk maklumat lanjut.

Tarikh: 24 Mei hingga 14 Julai

Tempat: Terminal 3, Lapangan Terbang Changi

Karnival Glow Coast