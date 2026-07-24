Bagi Cik Jamaliah Abdul Rahim, 61 tahun, setiap detik bersama keluarga kini amat bermakna.

Sedang menjalani rawatan kemoterapi selepas kanser usus besar atau rektosigmoid berulang, beliau hanya mempunyai satu hajat, iaitu meluangkan masa berkualiti bersama suami serta tiga anaknya menerusi percutian di Mandai Banyan Tree.

Hajat itu menjadi kenyataan pada awal bulan Julai hasil usaha Ambulance Wish Singapura (AWS), sebuah badan amal yang membantu memenuhi hajat terakhir pesakit yang menghidap penyakit terminal.

Sejak ditubuhkan pada Mei 2019, AWS telah memenuhi 646 hajat dan memberi manfaat kepada lebih 9,800 individu, termasuk pesakit, ahli keluarga serta para sukarelawan.

Bagi meneruskan usaha itu, organisasi berstatus Institusi Bertaraf Awam (IPC) tersebut kini memperkenalkan kempen pengumpulan dana Cakes for a Cause, yang menghimpunkan 18 kedai kek tempatan dan lebih 40 pilihan kek artisanal pada 11 Julai.

Pengarah Eksekutif AWS, Cik Marya Malek, berkata idea menganjurkan acara itu tercetus daripada fenomena cake picnic yang semakin mendapat sambutan, sambil menggabungkan konsep tersebut dengan misi organisasi.

“Kami menganjurkan Cakes for a Cause kerana cake picnic merupakan sesuatu yang sedang terkenal dan kami melihatnya sebagai satu cara pengumpulan dana yang lebih kreatif serta mampu melibatkan masyarakat dengan lebih meluas.

“Moto kami ialah Fulfilling Wishes, Celebrating Lives. Kek sering menjadi sebahagian daripada sambutan kehidupan dan saat-saat istimewa pesakit kami. Di situlah wujudnya persamaan antara acara ini dengan apa yang kami lakukan setiap hari,” tambahnya lagi.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Hadijah Rahmat, Hajis Salim

Suami Prof Hadijah Rahmat, Hajis Salim, meninggal dunia

Jul 23, 2026 | 6:42 PM
Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP) Malaysia sedang menjalankan siasatan menyusuli kebocoran butiran akaun dan bil telefon pempengaruh dan usahawan terkenal Malaysia, Khairul Aming, yang tular di media sosial

Pihak berwajib siasat kes data peribadi Khairul Aming bocor

Jul 23, 2026 | 4:08 PM
kesihatan mental, biasiswa, Encik Ahmad Eimran Darwisy

Penerima Biasiswa Syed Isa Semait tekad tangani isu kesihatan mental masyarakat

Jul 23, 2026 | 5:13 PM
gim, muay thai, komuniti, wanita

Bukan sekadar tumbuk, tendang: Muay Thai bikin wanita lebih yakin

Jul 23, 2026 | 5:14 PM
Simposium Bahasa Ibunda (MTLS) 2026 akan diadakan di Singapore Expo Dewan 2B pada 1 Ogos.

Dapatkan idea, panduan dorong anak guna bahasa Melayu di Simposium Bahasa Ibunda

Jul 23, 2026 | 5:30 AM
Khirmern Mohamad, boling padang para, Sukan Komanwel Glasgow 2026, terpilih

Hilang kaki, atlet boling padang ingin bukti keupayaan di Sukan Komanwel

Jul 23, 2026 | 5:30 AM
Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump (kanan), bersama Presiden Lebanon, Joseph Aoun, ketika menerima kunjungan beliau di Pejabat Oval, Rumah Putih di Washington pada 21 Julai 2026. Dalam pertemuan itu, Trump berjanji akan membantu Lebanon memperkukuh kestabilan negara serta menyokong usaha kerajaan Beirut melucutkan senjata Hezbollah dan meneruskan proses perdamaian dengan Israel.

Trump ikrar bantu Lebanon capai perdamaian dengan Israel

Jul 22, 2026 | 3:08 PM
al-quran, pertandingan, alive

Bapa dua qari cilik mahu mereka belajar bangkit daripada kegagalan

Jul 22, 2026 | 2:21 PM
Pempengaruh dan pencipta kandungan Encik Kai Emilio dan Encik Faisal Marican berganding bahu untuk memperkenalkan Kool-Aid Pineapples, makanan viral di media sosial.

Apa itu ‘Kool-Aid Pineapple’ yang sedang viral?

Jul 14, 2026 | 3:51 PM
dasuki johari, atlet ski air, pelukis jalanan, Kuala Lumpur, hilang, 30 tahun,

Selepas 30 tahun ‘hilang’, bekas atlet istimewa ski air S’pura kini pelukis jalanan di KL

Jul 13, 2026 | 6:29 PM

Menurut beliau, hasil jualan tiket acara itu disalurkan bagi menampung kos operasi dan program memenuhi hajat pesakit.

Beliau menambah, AWS tidak menjalankan penilaian kewangan terhadap pesakit kerana memahami cabaran yang dihadapi mereka ketika melalui fasa penjagaan akhir hayat.

Dalam kalangan 18 pembuat kek yang mengambil bahagian ialah Bites & Crumbs Dessert, sebuah perniagaan bakeri tempatan yang diasaskan oleh Cik Fatin Suhaila Rosle pada 2015.

Cik Fatin berkata beliau tidak terfikir begitu lama untuk menyertai inisiatif tersebut kerana pernah mengambil bahagian dalam beberapa acara cake picnic sebelum ini dan percaya makanan mampu menyatukan masyarakat.

“Sebagai pembuat kek, saya suka bagaimana acara seperti ini membawa orang ramai bersama-sama, dan ia menjadi lebih bermakna apabila mengetahui ia menyokong satu tujuan yang begitu penting.

“Kami percaya setiap orang boleh memainkan peranan dalam membantu masyarakat. Penyertaan ini mungkin kecil, tetapi kami berharap ia dapat menyumbang kepada sesuatu yang jauh lebih besar,” katanya kepada Berita Harian.

Untuk acara itu, beliau membawa dua perisa khas, Honey Orange Pecans dan Pandan Calamansi Crunch, yang dipilih kerana rasanya ringan serta sesuai dikongsi dalam suasana santai.

Menurut beliau, Bites & Crumbs sendiri bermula dengan semangat memberi kembali apabila pernah menganjurkan kempen kutipan dana untuk sebuah rumah kebajikan kanak-kanak melalui jualan kek.

“Sebagai pembuat kek, kami biasanya menjadi sebahagian daripada detik paling menggembirakan dalam hidup seseorang. Namun makanan juga mempunyai keupayaan memberi keselesaan dan menghubungkan manusia ketika melalui saat yang suka,” luah Cik Suhaila.

Laporan berkaitan
Dari lepis legit ke lemper ayam, Ollella dekati pelanggan Melayu dengan kuih IndonesiaJul 24, 2026 | 11:59 AM
Ameen Roti bawa keunikan roti daging Xi’an ke Haji LaneJul 17, 2026 | 1:05 PM
Kaki Makangaya hidupAWS SingaporeAWSkek