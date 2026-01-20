Bagi memudahkan perancangan dan membantu pelancong memilih destinasi mesra bajet, wadah tempahan perjalanan global, Skyscanner, kini memperkenalkan ciri baharu: Perancang Destinasi Termurah (Cheapest Destination Planner).

Pengguna hanya perlu menetapkan bulan perjalanan ke luar negara, dan alat ini akan menyenaraikan 10 destinasi paling menjimatkan dari lokasi berlepas pilihan. Maklumat lain yang turut tersedia termasuk harga tiket penerbangan pulang-alik, tarikh berlepas yang paling murah, serta daya tarikan utama setiap destinasi.

Setelah membuat keputusan, dengan hanya satu klik, pengguna akan dibawa ke halaman untuk meneroka pelbagai pilihan penerbangan dan hotel di destinasi yang dipilih.

Pembangunan ciri ini adalah susulan tinjauan di beberapa pasaran, termasuk Singapura, yang mendapati bahawa isu kos adalah halangan terbesar bagi pengunjung ketika menempah tiket.

Pakar trend perjalanan dan destinasi Skyscanner, Cik Cyndi Hui, mendedahkan bahawa kos adalah faktor utama yang difikirkan oleh 69 peratus pengunjung yang ditinjau.

Ciri terbaru ini, jelas beliau, direka untuk menghilangkan kerisauan dalam merancang percutian, lantas membantu pengunjung memanfaatkan wang mereka dengan lebih berkesan tahun ini.

Sebagai contoh, carian pada 20 Januari untuk bulan Februari menunjukkan Kuala Lumpur, Malaysia, adalah penerbangan paling murah dari Singapura, dengan harga serendah $161 bagi tiket pulang-alik, dengan Isnin sebagai tarikh berlepas paling jimat.

Ini diikuti oleh Ipoh, Malaysia, dengan tambang sekitar $162, dan Ahad pula adalah hari paling sesuai untuk berlepas.

Skyscanner turut mendedahkan bahawa sepanjang tahun 2026, Ahad adalah hari yang paling murah untuk menaiki penerbangan.

Berikut juga 10 destinasi paling murah berdasarkan carian Skyscanner untuk tahun 2026: