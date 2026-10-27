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Sekilas Berita
Suai padan solekan ikut acara, pakaian dan personaliti
Suai padan solekan ikut acara, pakaian dan personaliti
Terdapat pelbagai jenis solekan seperti gaya semula jadi, ‘soft glam’, ‘full glam’ dan Thai, namun harus pertimbang bentuk wajah dan jenis kulit
Foto ihsan NUR SYAFIQAH MOHAMAD IBRAHIM
Oct 27, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Suai padan solekan ikut acara, pakaian dan personaliti
Daripada solekan harian yang tampak semula jadi kepada gaya soft glam dan solekan malam yang lebih menyerlah, wanita kini mempunyai pelbagai pilihan untuk bereksperimen dengan penampilan, sama ada menerusi pembayang mata lembut, gincu berwarna terang mahupun hiasan berkilauan.
Walaupun media sosial terus memperkenalkan trend kecantikan baharu, pemilihan gaya solekan sering bergantung pada acara, pakaian dan cita rasa individu.
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