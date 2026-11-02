Melancong tidak semestinya bermakna mengunjungi sebanyak mungkin tarikan dalam satu perjalanan.

Ada kalanya, pengalaman paling bermakna datang daripada perkara kecil, seperti mendengar deruan ombak, menemui persembahan jalanan secara tidak sengaja atau berjalan-jalan di kawasan yang belum pernah diterokai.

Menurut laporan ‘Travel Predictions 2026’ oleh Booking.com, yang memasuki tahun ke-10, pelancong semakin berminat dengan perjalanan yang lebih peribadi dan bermakna.

Di Busan, Korea Selatan, terdapat pelbagai cara untuk menikmati bandar pesisir itu selain mengunjungi pantainya.

Berikut lima tempat dan pengalaman yang boleh dipertimbangkan.

1. Pantai Haeundae : Nikmati pantai dengan cara berbeza

Pantai Haeundae terkenal dengan hamparan pasir dan pemandangan laut birunya. Namun, selain berjalan di pesisir pantai atau mengambil gambar, pengunjung juga boleh meneroka bandar itu melalui aktiviti ‘sound-walking’.

Dengan menggunakan alat rakaman dan mikrofon, peserta berjalan sambil memberi perhatian kepada bunyi di sekeliling mereka, daripada deruan ombak dan kicauan burung hingga bunyi daun yang berkeriut di bawah tapak kaki.

Perjalanan bermula di sebuah taman kecil berhampiran pantai sebelum menyusuri pesisir dan memasuki kawasan Dongbaekseom yang lebih redup. Pengalaman ini menggalakkan pengunjung memperlahankan langkah dan menikmati persekitaran menggunakan deria pendengaran, bukan sekadar penglihatan.

Antara aktiviti sepanjang lawatan pengenalan media ke Busan ialah bengkel penyediaan teh di Bibibidang, studio kesejahteraan berkonsepkan rumah tradisional Korea atau hanok di Bukit Dalmaji yang menghadap pesisir pantai Busan. Studio itu menawarkan pengalaman upacara minum teh Korea selama sejam yang dikendalikan oleh pakar teh berpengalaman. - Foto ihsan SHARLIN NASYIROH AZMI

2. Dongbaekseom: Berjalan di tengah kehijauan

Terletak bersebelahan Pantai Haeundae, Dongbaekseom menawarkan suasana berbeza daripada kawasan pantai yang lebih sibuk.

Laluan pejalan kaki yang dikelilingi pepohon menghampiri kawasan berbatu di pesisir, dengan pemandangan laut terbentang di sepanjang perjalanan. Bunyi burung dan dedaunan menambah ketenangan suasana, menjadikannya tempat sesuai untuk berjalan santai atau berehat seketika daripada kesibukan bandar.

Pengunjung boleh menggabungkan lawatan ke Dongbaekseom dengan kunjungan ke Pantai Haeundae kerana kedua-duanya terletak berdekatan.

Penulis bergambar bersama seorang penduduk tempatan Busan di landasan kereta api, salah satu persinggahan sepanjang pengalaman menaiki Haeundae Beach Train. Kawasan sekitarnya turut menempatkan beberapa kafe yang boleh dikunjungi pelancong untuk menikmati kopi Americano ais, minuman kegemaran ramai di Korea Selatan. - Foto ihsan SHARLIN NASYIROH AZMI

3. Gunam-ro: Memburu produk kecantikan dan cenderamata

Bagi penggemar kecantikan Korea, kawasan Gunam-ro Culture Square dan jalan beli-belah di sekitarnya menawarkan pelbagai kedai untuk diterokai.

Antaranya ialah Olive Young, yang menjual produk penjagaan kulit dan kosmetik Korea. Pengunjung juga boleh menemui kedai cenderamata, kafe dan studio foto di kawasan tersebut.

Pelancong yang bergerak sendiri boleh menggunakan aplikasi ‘Naver Map’ untuk membantu mencari arah. Namun, pelancong Muslim disarankan menyemak ramuan dan pensijilan halal bagi produk yang ingin dibeli atau digunakan.

Trend ‘Glow-cation’, iaitu perjalanan yang memberi tumpuan kepada penjagaan kulit dan rawatan kecantikan, turut semakin mendapat perhatian. Menurut Booking.com, 81 peratus pelancong dari Singapura terbuka kepada percutian khusus untuk mencuba pelbagai rawatan mengikut keperluan kulit mereka.

Susunan peralatan untuk bengkel penyediaan teh di Bibibidang, sebuah studio kesejahteraan berkonsepkan rumah tradisional Korea atau hanok di Bukit Dalmaji yang menghadap Laut Haeundae. - Foto ihsan SHARLIN NASYIROH AZMI

4. Haeundae Beach Train: Menyusuri pesisir dengan tren

Untuk menikmati pemandangan pantai tanpa perlu berjalan sepanjang laluan, pengunjung boleh menaiki Tren Pantai Haeundae.

Tren ini bergerak di sepanjang pesisir dan menawarkan pemandangan laut dari sudut berbeza. Antara stesen utamanya ialah Mipo dan Cheongsapo, yang boleh dikunjungi menggunakan kereta api bawah tanah atau bas.

Pengalaman di kawasan ini tidak terhad kepada perjalanan tren sahaja. Sebelum menaikinya, saya terserempak dengan dua remaja perempuan yang mempersembahkan tarian hip-hop. Beberapa pengunjung berhenti untuk menonton, sementara orang ramai berjalan di laluan tepi pantai dan melambai kepada para penari.

5. Festival Filem Busan International: Rasai suasana festival filem

Penggemar filem boleh mempertimbangkan kunjungan ke Festival Filem Antarabangsa Busan (BIFF), yang menarik pembikin filem dan penonton dari pelbagai negara.

Saya berpeluang menonton tayangan perdana filem Korea, ‘The Table: Day and Night’, di Pusat Pawagam Busan yang menawarkan pengalaman menonton filem di teater luar menerusi layar gergasi.

Sebelum tayangan, saya turut menyaksikan upacara pembukaan di karpet merah, yang antara lain menampilkan pelakon Korea, Hyun Bin, Jung Woo-sung serta pelakon Hollywood Michelle Yeoh.

Seorang pemandu pelancong berkata acara tersebut turut menarik penduduk tempatan. Malah tiket tayangan filem popular boleh habis dijual.

Melalui penginapan dan pengalaman tempatan yang boleh ditemui di platformnya, Booking.com turut menyokong usaha menghubungkan pelancong antarabangsa dengan destinasi serantau.