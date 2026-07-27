Setiap kali kita melihat gaya artis, daripada gaun karpet merah yang dramatik hingga fesyen yang ringkas tetapi bergaya, kita turut menumpukan perhatian kepada pakaian mereka. 

Aksesori, terutamanya cermin mata hitam, sering tidak mendapat perhatian sewajarnya. Sebenarnya, cermin mata hitam bukan sekadar melindungi mata kita daripada sinar ultraungu (UV) yang merosakkan dan menyebabkan tanda-tanda penuaan. Ia juga berfungsi sebagai elemen hiasan yang dapat meningkatkan gaya.

Sejajar dengan kegilaan terhadap segala hal berkaitan Korea sejak kebelakangan ini, majalah Her World mengenal pasti beberapa cermin mata hitam yang kelihatan sangat menarik pada artis-artis Korea. 

Bold Sunglasses, $670.86, Saint Laurent

Rose memakai cermin mata hitam daripada Saint Laurent yang pasti menambah kelainan pada gayanya.
Rose memakai cermin mata hitam daripada Saint Laurent yang pasti menambah kelainan pada gayanya. - Foto Instagram/@roses_are_rosie, Saint Laurent

Cermin mata seperti yang dipakai Rose pasti menambah kelainan pada pakaian anda, sambil melindungi mata semasa menjalankan urusan harian. 

Untuk memadankan cermin mata hitamnya yang berani, Rose kekal ringkas dan selesa dengan memilih hoodie bercorak daripada Saint Laurent bersama seluar kargo daripada Debby Upper.

Triomphe Metal 01 Sunglasses in Metal, $760, Celine

Dengan reka bentuk yang sesuai untuk semua bentuk wajah, cermin mata hitam dari Celine yang dipakai Lisa menambah sentuhan keanggunan pada gayanya.
Dengan reka bentuk yang sesuai untuk semua bentuk wajah, cermin mata hitam dari Celine yang dipakai Lisa menambah sentuhan keanggunan pada gayanya. - Foto Instagram/@lalalalisa_m, Celine

Jika anda mengikuti Lisa di Instagram, anda pasti perasan beliau kerap memakai cermin mata tersebut dalam banyak hantarannya – dan tidak sukar untuk kita fahami sebabnya beliau begitu menggemarinya.  

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Dengan reka bentuk yang sesuai untuk semua bentuk wajah, ia menambah sentuhan keanggunan pada gaya anda, dan cukup berani untuk memberikan kenyataan gaya tersendiri.

Kirsten_C1, $308.41, Carin

Jeon Yeo-Bin kelihatan seperti peguam yang tegas dengan cermin mata hitam daripada Carin.
Jeon Yeo-Bin kelihatan seperti peguam yang tegas dengan cermin mata hitam daripada Carin. - Foto Netflix/Carin

Jeon Yeo-Bin yang berlakon sebagai Hong Cha-Young dalam siri popular terkini, Vincenzo, kelihatan seperti peguam yang tegas dengan cermin mata hitam daripada Carin. 

Bintang itu, yang biasanya kelihatan memakai pelbagai sut untuk bekerja dalam siri tersebut, memakai cermin mata itu dengan penuh keyakinan bersama pakaian sepadan warna merah jambu pastel yang masih berjaya memancarkan personaliti kuat dan garangnya.

Retro Sunglasses, $432.12, Saint Laurent

Cermin mata daripada Saint Laurent itu lengkap dengan kanta bertona serta kesan kulit kura-kura yang memberikan sentuhan unik pada reka bentuknya.
Cermin mata daripada Saint Laurent itu lengkap dengan kanta bertona serta kesan kulit kura-kura yang memberikan sentuhan unik pada reka bentuknya. - Foto Netflix/Saint Laurent

Ji-Ah kekal bergaya dan berkelas dalam Penthouse dengan memadankan pakaian pastel lembutnya bersama sepasang cermin mata retro hitam daripada Saint Laurent.

Menggabungkan yang terbaik daripada kedua-dua dunia, cermin mata itu lengkap dengan kanta bertona serta kesan kulit kura-kura yang memberikan sentuhan unik pada reka bentuknya.

Rectangular Sunglasses, $600, daripada Chanel

Seohyun memakai cermin mata besar berbingkai hitam klasik daripada Chanel yang mempunyai bahagian sisi lutsinar dan logo dua-C ikonik jenama itu.
Seohyun memakai cermin mata besar berbingkai hitam klasik daripada Chanel yang mempunyai bahagian sisi lutsinar dan logo dua-C ikonik jenama itu. - Foto Prime Video/Chanel

Pakaian bergaya Seohyun dalam Private Lives amat menarik perhatian dan menjadi idaman ramai. 

Cermin mata besar (oversized) berbingkai hitam klasik daripada Chanel itu mempunyai bahagian sisi lutsinar dan logo dua-C ikonik jenama itu, menjadikannya reka bentuk bergaya dan menonjol.

Ambush - Zip Tie C1, $473.43, Gentle Monster

Reka bentuk cermin mata yang tidak konvensional itu dicipta dalam kerjasama dengan jenama Jepun, Ambush, dan diperbuat daripada kanta yang 100 peratus melindungi daripada UV walaupun tidak berwarna hitam.
Reka bentuk cermin mata yang tidak konvensional itu dicipta dalam kerjasama dengan jenama Jepun, Ambush, dan diperbuat daripada kanta yang 100 peratus melindungi daripada UV walaupun tidak berwarna hitam. - Foto tvN/ Gentle Monster

Kita sepatutnya sudah dapat meneka sejak episod 1 bahawa Crash Landing On You bakal memberikan kita gaya fesyen yang serius apabila Son Ye-jin memakai cermin mata jernih tidak konvensional daripada Gentle Monster itu. 

Reka bentuk cermin mata itu dicipta dalam kerjasama dengan jenama Jepun, Ambush, dan diperbuat daripada kanta yang 100 peratus melindungi daripada UV. Sepasang cermin mata itu turut disertakan dengan aksesori logo berkilat logam yang boleh dipasang pada bahagian pelipis.

Her T1, $377.39, Gentle Monster

Son tampil dengan penuh keyakinan dengan memakai versi bingkai segi empat besar berwarna kulit kura-kura daripada Gentle Monster.
Son tampil dengan penuh keyakinan dengan memakai versi bingkai segi empat besar berwarna kulit kura-kura daripada Gentle Monster. - Foto tvN/ Gentle Monster

Son kelihatan berjaya menjadi bos wanita yang penuh keyakinan. Di sini, beliau memakai versi bingkai segi empat besar berwarna kulit kura-kura daripada Gentle Monster. 

Ia adalah sebahagian daripada siri 2020 New Flatba dan diperbuat dengan kanta nilon daripada Zeiss. Butiran berbentuk peluru emas mawar di penjuru cermin mata itu turut memberikan sentuhan halus yang bergaya.

East Moon 01, $363.87, Gentle Monster

Cermin mata hitam daripada Gentle Monster itu mempunyai siluet yang ringkas tetapi kemas, menjadikannya serba boleh untuk digayakan.
Cermin mata hitam daripada Gentle Monster itu mempunyai siluet yang ringkas tetapi kemas, menjadikannya serba boleh untuk digayakan. - Foto tvN/ Gentle Monster

Cermin mata Gentle Monster itu nampaknya amat digemari oleh watak Park Min Young dalam Her Private Life kerana ia kelihatan dalam banyak episod. 

Ia mempunyai siluet yang ringkas tetapi kemas, menjadikannya serba boleh untuk digayakan sambil membuatkan pemakainya kelihatan garang tetapi tetap mesra.

Mega Wayfarer Blacked Out, $408.78, Ray-Ban

Jennie memakai cermin mata hitam Mega Wayfarer Black Out dari Ray-Ban untuk tampil santai namun tetap bergaya.
Jennie memakai cermin mata hitam Mega Wayfarer Black Out dari Ray-Ban untuk tampil santai namun tetap bergaya. - Foto @centraldepartmentstore/ Ray-ban

Sering kelihatan pada Jennie, Mega Wayfarer Black Out menggabungkan siluet segi empat tegas dengan bingkai hitam tebal untuk gaya santai yang kelihatan bergaya secara semula jadi. 

Ia adalah gaya tidak lapuk dek zaman yang cukup serba boleh untuk meningkatkan sebarang gaya, daripada pakaian kasual hingga penampilan yang lebih kemas.

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