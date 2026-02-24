SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

Warga ramah tarikan utama destinasi pelancongan: 10 bandar paling mesra menurut tinjauan

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Gaya Hidup

Warga ramah tarikan utama destinasi pelancongan: 10 bandar paling mesra menurut tinjauan

Feb 24, 2026 | 3:35 PM
NUR HUMAIRA SAJAT
NUR HUMAIRA SAJAT

Warga ramah tarikan utama destinasi pelancongan: 10 bandar paling mesra menurut tinjauan

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
bandar, warga ramah, pelancongan
Tasik Huechulafquen di Taman Nasional park Lanin yang terletak di San Martin de los Andes, Patagonia, Argentina. - Foto GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Apa yang membuatkan sesuatu tempat terasa mesra dan mengundang rasa selesa?

Tatkala melancong di negara asing, setiap perbuatan kecil daripada orang sekeliling mampu membawa perbezaan besar dalam pengalaman pengembaraan, sama ada ke arah yang baik mahupun yang kurang menyenangkan.

Bagi hampir separuh pengunjung, keramahan warga tempatan adalah daya tarikan utama apabila memilih destinasi percutian.

Demikian menurut tinjauan yang dijalankan wadah tempahan perjalanan Booking.com, berdasarkan lebih 370 juta ulasan yang disahkan daripada pengunjung serata dunia.

Menduduki tempat teratas ialah Montepulciano di Italy, yang terletak tinggi di atas kawasan luar bandar Tuscan.

Daya tarikannya terletak pada bentuk jalanannya yang menghidupkan zaman pertengahan, istana Renaissance dan pemandangan luas ladang anggur.

Ini diikuti Magong, Taiwan, yang terletak di tepi pantai barat Pulau Penghu.

Bandar pelabuhan yang meriah ini dibentuk oleh kuil-kuil berabad lamanya, dengan jalan bata merah dan pemandangan pantai yang indah.

Seterusnya ialah San Martín de los Andes, Argentina, sebuah bandar Patagonia yang terkenal dengan daya tarikan pergunungan dan keindahan alam semula jadinya.

Berikut 10 bandar paling mesra atau ‘welcoming’ berdasarkan Booking.com:

1. Montepulciano, Italy

2. Magong, Taiwan

3. San Martín de los Andes, Argentina

4. Harrogate, United Kingdom

5. Fredericksburg, Texas, Amerika Syarikat

6. Pirenópolis, Brazil

7. Swakopmund, Namibia

8. Takayama, Jepun

9. Noosa Heads, Australia

10. Klaipeda, Lithuania

Laporan berkaitan
5 trend pelancongan 2026: Pilih lokasi yang tawar penginapan idamanJan 25, 2026 | 5:30 AM
10 negara terbaik untuk kagumi kehidupan liarNov 16, 2025 | 5:30 AM
Kaki Jalanbandarsenaraimesra
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg