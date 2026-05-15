Cef Siti Mastura imbau kenangan perjalanan kerjaya kulinari selama dua dekad
Tampilkan hidangan Melayu di bawah kerjasama dengan J65 di Hotel JEN
May 15, 2026 | 11:43 AM
Sebagai anak bongsu dalam keluarganya, Cef Siti Mastura Alwi, mengakui beliau suatu ketika dahulu seorang yang manja dan tidak tahu memasak mahupun membakar kuih.
Namun siapa sangka, wanita yang pernah dipandang rendah kerana tidak mempunyai kemahiran dapur kini muncul sebagai cef selebriti terkenal dan pengarah urusan, Siti’s Delight.
J65 @ Hotel JEN Singapore Tanglin by Shangri-LaAlamat: 1A Cuscaden Road, Singapura 249716
Waktu Operasi:
Isnin hingga Jumaat (makan tengah hari); 12 tengah hari hingga 3 petang dan (makan malam) 6 petang hingga 10 malam
Sabtu dan Ahad (makan tengah hari); 12.30 tengah hari hingga 3 petang dan (makan malam) 6 petang hingga 9.30 malam
