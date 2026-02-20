Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Dua beradik yang juga pelajar politeknik teruskan warisan nenek di Bazar Admiralty

Serawa durian antara hidangan klasik dan popular yang diwarisi nenek mereka. - Foto BH oleh KHALID BABA

Dua adik beradik dan pelajar di politeknik Ngee Ann, Encik Muhammad Ian Faris Mohamad Shamsi, 17 tahun, dan kakaknya Cik Nur Alisha Mohamad Shamsi, 18 tahun, membuka gerai di Bazar Raya Utara di Admiralty buat kali pertama dan merupakan yang paling muda mengendalikan bazar di kawasan itu. - Foto BH oleh KHALID BABA

Di sebalik kemeriahan di Bazar Raya Utara di Admiralty, tersimpan kisah dua beradik yang menempuh pengalaman pertama mereka sebagai penjual bazar dikenali sebagai SmashedJr by Dlailaz.

Bagi Encik Muhammad Ian Faris Mohamad Shamsi, 17 tahun, dan kakaknya Cik Nur Alisha Mohamad Shamsi, 18 tahun, yang kededuanya pelajar Politeknik Ngee Ann, pengalaman ini bukan sekadar berniaga, tetapi juga menyambung legasi keluarga yang diwarisi daripada nenek mereka.

“Saya 17 tahun dan memang suka masak, terutama sekali makanan barat. Yang kedua, untuk membawa legasi nenek saya yang sering membuat katering untuk majlis perkahwinan dan raya.

“Nenek saya biasanya jual masakan Melayu seperti sambal udang dan nasi ambeng,” kata Encik Faris.

Idea membuka gerai tercetus secara spontan. Encik Faris sering memasak burger di rumah untuk makan malam sebelum ayahnya mencadangkan mereka mencuba nasib di bazar Ramadan. Rasa takut jelas turut dirasainya.

“Saya rasa agak takut sebab ini kali pertama kami uruskan gerai sendiri. Kami tidak tahu cara untuk menguruskan gerai sendirian,” ujarnya.

Namun, bekerja bersama kakak membuatkan segalanya lebih mudah.

“Bergabung sebagai adik-beradik lebih selesa. Dia kakak saya, saya boleh marah dia sikit berbanding orang luar,” tambahnya.

Cik Alisha juga mengakui perasaan bercampur-baur antara teruja dan gementar.

“Saya rasa takut sedikit, tapi seronok dapat buat bersama keluarga dan jumpa orang di bazar. Bekerja dengan adik saya dapat mengeratkan hubungan kami sekeluarga.”

SmashedJr by Dlailaz menawarkan pilihan smashed burger yang dagingnya dilenyek bermula dari $8, termasuk klasik, samyang kimchi, mentega kacang dan mentaiko. Burger mentega kacang menjadi kegemaran keluarga mereka.

“Kegemaran keluarga kami ialah peanut butter burger. Ia lain daripada lain. Kami amat pentingkan kualiti. Roti burger kami beli yang lebih mahal sedikit sebab ia lebih lembut dan enak.”

Cik Alisha turut menasihatkan belia yang ingin membuka gerai di bazar untuk mengira kos dengan teliti dan mengambil masa untuk melakukan penyelidikan dan pembangunan dengan sebaiknya.

“Selepas semuanya selesai, yakinlah dengan diri sendiri dan beranikan diri untuk mencuba. Ia memang satu pengalaman yang sangat berbeza, kadang-kadang boleh jadi stres, tetapi ada masanya sangat menyeronokkan dan mengujakan, terutamanya apabila dapat berinteraksi dengan orang ramai,” katanya.

Selain burger, mereka turut menjual roti john klasik, $8, serawa durian, $8, dan pani puri klasik, $8 (dan premium $15).

Ibu mereka, Cik Yansary Abdullah memerhatikan dengan bangga walaupun awalnya risau.

“Berbulan mereka buat R&D dan poster. Saya dan bapa mereka risau, tapi bangga mereka keluar dari zon selesa untuk cuba sesuatu yang baru,” katanya.

Inspirasi SmashedJr datang daripada neneknya, Cik Norlaila Ajob yang bekerja keras untuk keluarga.

Dari katering majlis perkahwinan, nenek memastikan keluarga mereka mendapat peluang dan kemewahan untuk menumpukan pada akademik.