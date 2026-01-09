Set makan tengah hari pada hari bekerja bermula $24.90++ untuk dua hidangan, termasuk pencuci mulut seperti, ‘Bread & Butter Pudding’. - Foto INSTAGRAM ELFUEGO BY COLLINS

Set makan tengah hari pada hari bekerja bermula $24.90++ untuk dua hidangan, termasuk hidangan utama seperti ‘Faroe Islands King Salmon’. - Foto INSTAGRAM ELFUEGO BY COLLINS

Set makan tengah hari pada hari bekerja bermula $24.90++ untuk dua hidangan, termasuk hidangan utama seperti ‘Australian Premium Pastured-Fed Angus Ribeye’. - Foto INSTAGRAM ELFUEGO BY COLLINS

Elfuego by Collins membuka semula cawangannya di Canopy Park di Jewel Lapangan Terbang Changi dengan menawarkan konsep lebih intim serta pemandangan Jewel Rain Vortex. - Foto INSTAGRAM ACTSTITUDE

Elfuego by Collins kembali operasi di Jewel

Selepas mengumumkan penutupan satu-satunya cawangan Elfuego by Collins di Jewel Lapangan Terbang Changi pada 28 Januari 2025, restoran masakan Eropah itu kembali beroperasi dengan konsep baru di Canopy Park, Jewel Lapangan Terbang Changi.

Disokong oleh rangkaian makanan Barat tempatan, Collin’s, Elfuego dibuka semula pada November 2025 sebagai restoran lebih intim dengan kemampuan menampung sekitar 80 tempat duduk, termasuk ruang mezanin eksklusif untuk pelanggan menikmati pemandangan Jewel Rain Vortex.

Kali ini, Elfuego menampilkan pengalaman menjamu selera yang lebih santai namun kekal menekankan cita rasa Eropah premium.

Antara hidangan yang ditawarkan termasuk hidangan udang karang seperti Boston Lobster Thermidor, $70 dan Lobster Tagliolini, $28 serta daging stik, Australian Premium Angus Ribeye, $34.

Bagi menarik pengunjung harian, Elfuego turut memperkenalkan set makan tengah hari pada hari bekerja dengan harga bermula $24.90++ untuk dua hidangan dan $29.90++ untuk tiga hidangan.

Pelanggan boleh memilih pembuka selera seperti Lobster Bisque atau Garden Salad.