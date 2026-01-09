Selepas ditutup, Elfuego by Collins buka semula di Canopy Park di Jewel Changi Airport dengan menawarkan konsep lebih intim serta pemandangan Jewel Rain Vortex. - Foto oleh Instagram ACTSTITUDE

Selepas mengumumkan penutupan satu-satunya cawangan Elfuego by Collins di Jewel Changi Airport pada 28 Januari 2025, restoran masakan Eropah itu kembali beroperasi dengan konsep baru di Canopy Park, Jewel Changi Airport.

Disokong oleh rangkaian makanan Barat tempatan, Collin’s, Elfuego dibuka semula pada November 2025 sebagai restoran lebih intim dengan kapasiti sekitar 80 tempat duduk, termasuk ruang mezzanine (bahagian atas) eksklusif untuk pelanggan menikmati pemandangan Jewel Rain Vortex.

Kali ini, Elfuego menampilkan pengalaman menjamu selera yang lebih santai tetapi kekal menekankan cita rasa Eropah premium.

Antara hidangan yang ditawarkan termasuk hidangan udang karang seperti Boston Lobster Thermidor dan Lobster Tagliolini serta daging stik Australian Premium Angus Ribeye.

Bagi menarik pengunjung harian, Elfuego turut memperkenalkan set makan tengah hari pada hari bekerja dengan harga bermula $24.90++ untuk dua hidangan dan $29.90++ untuk tiga hidangan.