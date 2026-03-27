Langkah baharu pemilik The Malayan Council buka restoran stik, The Velvet Cut
Mar 27, 2026 | 2:17 PM
Pemilik The Malayan Council dan The Velvet Cut, Encik Mohamad Hafiz Salim Alkhatib. - Foto THE VELVET CUT
Pembukaan The Velvet Cut menandakan langkah baharu bagi pengasas The Malayan Council, Encik Mohamad Hafiz Salim Alkhatib.
Beliau bertujuan untuk meneroka konsep yang lebih tertumpu dan diperhalusi dalam landskap makanan dan minuman (F&B).
The Velvet CutAlamat: 51 Joo Chiat Road, #01-02, Singapura 427373
Waktu Operasi:
Isnin hingga Ahad, 11 pagi hingga 11 malam
