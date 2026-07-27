MUAR: Seramai 116 mangsa daripada 31 keluarga ditempatkan di dua Pusat Pemindahan Sementara (PPS) di daerah Muar, Johor, susulan banjir yang melanda beberapa kawasan, dengan kerajaan Johor memberi jaminan bantuan akan terus disalurkan sehingga keadaan kembali pulih.

Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Johor, Encik Md Israk Abdullah, berkata sehingga 11 malam 26 Julai, mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan (SK) Parit Bulat dan PPS SK Orang Kaya Ali.

Beliau berkata kerajaan negeri telah menyediakan pelbagai bentuk bantuan termasuk makanan sedia dimakan, kit kebersihan, kelengkapan tidur, lampin pakai buang dewasa serta bantuan tunai bagi meringankan beban mangsa.

“Dalam setiap musibah, keutamaan kita adalah memastikan tiada rakyat yang berasa terpinggir dan setiap keluarga yang terjejas mendapat perhatian serta bantuan yang sewajarnya,” katanya dalam satu kenyataan pada 26 Julai.

Beliau berkata demikian selepas melawat kedua-dua PPS bersama beberapa Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun).

Menurut beliau, semangat kerjasama yang ditunjukkan anggota keselamatan, petugas pelbagai agensi kerajaan, sukarelawan dan masyarakat setempat menjadi faktor penting dalam memastikan kebajikan mangsa terus terpelihara.

“Saya ingin merakamkan penghargaan kepada Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, atas komitmen berterusan memastikan setiap agensi kerajaan bergerak pantas, tersusun dan bersepadu bagi membantu rakyat yang terjejas,” katanya.

Beliau berkata kerajaan negeri akan terus memantau perkembangan banjir bagi memastikan setiap mangsa menerima bantuan dan sokongan yang diperlukan sehingga keadaan kembali pulih.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Joo Chiat, kedai moden, perniagaan bebas

Joo Chiat berubah wajah dengan kehadiran pelbagai kedai moden, estetik

Jul 27, 2026 | 11:03 AM
Cik Rasidah Caudal, wanita yang menjadi sasaran spekulasi tular di media sosial, menafikan dakwaan yang mengaitkan dirinya dengan isu peletakan jawatan mantan Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Dr Muhammad Faishal Ibrahim.

Peletakan jawatan Faishal: Wanita nafi dakwaan terbabit

Jul 27, 2026 | 12:45 PM
ilhan fandi

Ilhan Fandi: Sertai Lion City Sailors bukan langkah ke belakang

Jul 27, 2026 | 5:30 AM
Pemilik Restoran Rumah Makan Minang (dari kiri) Encik Mohd Nazri Mohd Zin, Cik Nur Syahidah Mohd Zin, Cik Zubaidah Marlian, Encik Mohd Zin Harun, Encik Mohd Hazmi Mohd Zin dan Encik Mohd Ariff Mohd Zin bergambar di hadapan cawangan utama mereka di Kandahar Street yang baru selesai diperbaharui.

Pemilik Rumah Makan Minang gesa sokongan lebih kukuh kepada perniagaan warisan

Jul 24, 2026 | 9:04 PM
Sebuah kapal melintasi Selat Bab el-Mandeb di luar pantai selatan Yaman pada 25 Julai. Seorang jurucakap kumpulan Houthi Yaman menyatakan pada 24 Julai bahawa kumpulan pemberontak itu tidak menghalang lalu lintas melalui selat strategik tersebut, susulan pengisytiharan sekatan maritim minggu ini terhadap musuh mereka, Arab Saudi.

MFA: S’pura kutuk serangan Houthi atas Arab Saudi, gesa semua pihak kawal diri

Jul 27, 2026 | 7:30 AM
pemerdangan bayi indonesia

Kes pemerdagangan bayi: Hukuman ringan cetus kemarahan awam

Jul 27, 2026 | 5:30 AM
aplikasi, masjid, singapura, GoMosque.sg, gamifikasi

Aplikasi baharu galak kunjungan ke masjid

Jul 24, 2026 | 6:36 PM
Iran, Arab Saudi, Amerika Syarikat, Donald Trump, nuklear

Perjanjian nuklear AS-Saudi tertakluk kepada pemulihan hubungan Riyadh-Israel

Jul 24, 2026 | 11:35 AM
20 inisiatif, Pelan Belia SG, pelan hala tuju lima tahun, pembangunan belia

Geran $20j, ruang santai dan kediaman hidup berdikari antara usaha perkasa belia

Jul 25, 2026 | 3:00 PM
Nordarlina Md Sibi, Shell, wanita dalam perniagaan

Ibu empat anak terajui operasi Shell di 20 negara

Jul 26, 2026 | 5:30 AM

Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Johor, Cik Hasrunizah Hassan, berkata beliau telah meninjau keadaan mangsa di PPS SK Parit Bulat Darat bagi memastikan pengurusan pusat pemindahan berjalan lancar.

Katanya, beliau turut diberikan taklimat mengenai situasi semasa, proses pendaftaran mangsa serta penyelarasan bantuan yang sedang dilaksanakan.

“Alhamdulillah, setakat ini tiada laporan kecederaan atau kemalangan jiwa direkodkan,” katanya.

Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM), Jabatan Pengairan dan Saliran, Pusat Kawalan Operasi Daerah, Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Rela, sukarelawan serta semua agensi yang terlibat dalam operasi pengurusan banjir.

Cik Hasrunizah serta Encik Md Israk, bersama Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan Johor merangkap Adun Serom, Cik Nadhirah Afiqah Abdull Rahim; dan Adun Sungai Balang, Encik Selamat Takim, turut melawat PPS SK Orang Kaya Ali yang baru diaktifkan, susulan peningkatan jumlah mangsa banjir.

Beliau berkata setakat lawatan itu, seramai enam keluarga ditempatkan di PPS berkenaan dan semua kemudahan serta keperluan asas telah disediakan bagi memastikan kebajikan mangsa terus terpelihara.

“Terima kasih kepada semua petugas dan agensi yang terus komited menguruskan PPS serta menjaga kebajikan mangsa banjir.

“Semoga segala urusan dipermudahkan dan semua mangsa diberi kekuatan menghadapi ujian ini,” katanya.

Laporan berkaitan
Banjir, iklim tiada dalam manifesto PH, dakwa calon MudaJul 6, 2026 | 3:34 PM
Johor peruntuk RM4.19j perkukuh pendidikan awal kanak-kanakJul 22, 2026 | 2:52 PM
MB Johor tuntut 25% pulangan hasil cukai dari kerajaan pusatJul 24, 2025 | 1:27 PM
Kerajaan Negeri Johorbantuan pemerintahmakanan siap segerabanjir