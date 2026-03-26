2 polis cedera dalam pergaduhan, 8 individu ditahan di Pulau Pinang
Mar 26, 2026 | 4:09 PM
Tangkap layar video insiden pergaduhan akibat selisih faham dengan orang awam di kedai makan di Georgetown, Pulau Pinang, yang menyebabkan dua anggota polis tercedera. - Foto tular NSTP
GEORGETOWN: Dua anggota Pasukan Khas Balai Polis Jalan Dato Keramat, Georgetown, Pulau Pinang, cedera dalam pergaduhan dengan orang awam. Insiden pada 25 Mac itu berpunca daripada salah faham di sebuah kedai makan berhampiran pangsapuri di Jalan Sungai Pinang.
Kejadian itu tular di media sosial dan disahkan oleh Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Azizee Ismail.
Letupan mercun cemari sambutan Aidilfitri di Jawa, satu maut, puluhan cederaMar 24, 2026 | 1:30 PM
Pemandu S’pura, polis JB parah dilanggar pemandu mabukJan 29, 2026 | 5:51 PM
Kren hempap tren di Thailand, lebih 30 maut, 60 cederaJan 14, 2026 | 3:26 PM