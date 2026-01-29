Kereta pelbagai guna atau MPV warga Singapura itu remuk di bahagian belakangnya selepas dilanggar oleh pemandu Malaysia di Johor Bahru. - Foto: POLIS DAERAH SELATAN JOHOR BAHRU

Polis Johor Bahru kini mencari seorang pemandu warga Singapura untuk mendapatkan maklumat lanjut selepas beliau dan seorang anggota polis Malaysia cedera parah setelah dirempuh kereta pada 27 Januari.

Terdahulu, pemandu Singapura, seorang lelaki berusia 53 tahun, ditahan untuk disaman kerana menggunakan peranti telekomunikasi semasa memandu di lorong bas, Jalan Johor Bahru-Air Hitam, berhampiran Larkin sekitar jam 10 malam.

Saman dikeluarkan oleh Inspektor Dayang Aziemah, kata pegawai penyiasat kepada akhbar The Straits Times pada 29 Januari.

Kereta Toyota Estima milik warga Singapura dan motosikal pegawai polis itu diletakkan di bahu jalan.

Saman yang dikeluarkan adalah kerana penggunaan peranti telekomunikasi semasa memandu, kata pegawai penyiasat, Inspektor Dayang Aziemah kepada The Straits Times pada 29 Januari.

Semasa mereka berdua berdiri di bahu jalan di belakang kereta warga Singapura itu, sebuah Honda Civic yang dipandu oleh seorang lelaki Malaysia tiba-tiba merempuh mereka dari belakang.

Ujian nafas awal pemandu tempatan berusia 32 tahun, yang tidak cedera, menunjukkan tahap alkohol 154 miligram bagi setiap 100 mililiter, melebihi had yang dibenarkan. Dia telah didakwa atas kesalahan memandu di bawah pengaruh minuman keras atau dadah yang menyebabkan kecederaan, di bawah Akta Pengangkutan Jalan Raya.

Walau bagaimanapun, dia mengaku tidak bersalah pada 29 Januari, tambah Inspektor Dayang.

Kedua-dua warga Singapura dan pegawai polis itu mengalami kecederaan parah, kata Inspektor Dayang pada 29 Januari, tanpa butiran lanjut mengenai kecederaan mereka.

Mereka dikejarkan ke hospital di Johor Bahru. Pemandu Singapura itu kemudian keluar pada 28 Januari setelah dikunjungi waris terdekat. Menurut Inspektor Dayang, lelaki itu memutuskan untuk mendapatkan rawatan di Singapura. Hospital mana yang beliau kunjungi tidak jelas.

Bahagian depan kereta pemandu Malaysia dan bahagian belakang MPV pemandu Singapura itu rosak teruk.