Topic followed successfullyGo to BHku
Apr 8, 2026 | 1:57 PM
300 unit rumah mampu milik dibina di Senai Airport City
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor. - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR
KULAI (Johor): Sebanyak 300 unit Rumah Mampu Milik Johor (RMMJ) akan dibangunkan di kawasan strategik Senai Airport City (SAC) sebagai usaha memastikan rakyat negeri itu terus mempunyai akses kepada kediaman bermutu pada harga berpatutan.
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, berkata projek itu melibatkan unit berharga antara RM150,000 ($47,897) dengan RM300,000 yang disepadukan dalam pelan pembangunan sedia ada selepas melalui proses rundingan bersama pemaju.
