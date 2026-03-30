Kerajaan Johor jaya pulihkan 25 projek perumahan terbengkalai
Kerajaan Johor jaya pulihkan 25 projek perumahan terbengkalai
Mar 30, 2026 | 2:43 PM
Kerajaan Johor jaya pulihkan 25 projek perumahan terbengkalai
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor. - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR
JOHOR BAHRU: Kerajaan Johor telah berjaya menyelesaikan 25 projek perumahan ‘sakit’ dan terbengkalai melibatkan 4,253 unit rumah dengan nilai pembangunan mencecah RM1.09 bilion ($353.2 juta)
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, berkata kejayaan itu memberi kelegaan kepada pembeli yang sebelum ini terpaksa menanggung beban kewangan akibat projek yang tertangguh.
