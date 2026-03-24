4,500 kunjungi Hutan Bandar JB hari pertama
Sambutan luar jangka, bukti kemudahan rekreasi awam terus mendapat tempat
Mar 24, 2026 | 1:21 PM
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor memeriksa kemudahan di kawasan permainan air di Hutan Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB). - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR
Hutan Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) menarik ribuan pengunjung apabila kira-kira 4,500 orang hadir pada hari pertama pembukaan semula, termasuk Laman Air, pada 23 Mac.
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, mendedahkan, 1,200 daripadanya teruja menikmati kemudahan permainan air yang baru dibuka.
Zoo Malam Johor dibuka 27 Mac, tarikan baru pelancongan negeriMar 23, 2026 | 2:12 PM
Zoo Johor bakal ketengah tarikan waktu malamMar 12, 2026 | 12:18 PM