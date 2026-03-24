4,500 kunjungi Hutan Bandar MBJB pada hari pertama
Sambutan luar jangka bukti kemudahan riadah awam terus dapat tempat di hati penduduk Johor
Mar 24, 2026 | 1:21 PM
Laman Air Hutan Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) menarik 1,200 pengunjung yang teruja menikmati kemudahan permainan air di situ. - Foto FACEBOOK MBJB
Hutan Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) menarik ribuan pengunjung apabila kira-kira 4,500 orang hadir pada hari pertama pembukaan semula, termasuk Laman Air di situ, pada 23 Mac.
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, mendedahkan, 1,200 daripadanya teruja menikmati kemudahan permainan air yang baru dibuka.
