KUCHING – Pemburu berlesen di Marudi berjaya menangkap sembilan ekor buaya dalam tempoh dua hari.

Tangkapan besar-besaran di pekan tersebut, yang terletak kira-kira 69 kilometer dari Miri di utara Sarawak, termasuk dua ekor buaya jantan yang berukuran lebih daripada 5 meter panjang.

Kumpulan itu, yang menggelarkan diri mereka ‘Team Eric Cat’, menangkap dua reptilia berkenaan pada 14 Oktober, menambah kepada tujuh ekor lagi yang ditangkap pada hari sebelumnya.

Kumpulan tersebut, yang menjalankan operasi itu bersama Sarawak Forestry Corporation (SFC), menyatakan bahawa seekor buaya sepanjang 5.18 meter ditangkap terlebih dahulu pada 14 Oktober, diikuti oleh seekor lagi buaya berukuran 3.66 meter.

Buaya-buaya tersebut telah memakan umpan yang dipasang berhampiran jeti kerajaan Marudi dan Jambatan Marudi.

Sebelum itu, pada 13 Oktober, pasukan tersebut telah menangkap tujuh ekor buaya di Sungai Baram, Marudi; buaya terbesar berukuran 5.24 meter manakala yang terkecil berukuran 2.53 meter.

Pasukan itu telah memasang umpan di sepanjang Sungai Baram pada malam 12 Oktober.

“Operasi ini merupakan sebahagian daripada usaha untuk menguruskan konflik antara manusia dengan hidupan liar.

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“Ia juga merupakan langkah keselamatan di sepanjang sungai tersebut, tertakluk kepada prosedur dan arahan daripada pihak berkuasa yang berkaitan,” kata pasukan itu menerusi Facebook.

Mereka turut merakamkan penghargaan kepada SFC dan penduduk Marudi atas bantuan yang diberikan, sambil menambah bahawa kerjasama berpasukan adalah penting bagi menjamin keselamatan komuniti setempat. – Agensi berita.

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