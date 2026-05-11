Topic followed successfullyGo to BHku
Adun lantikan mampu perkukuh Johor menuju negeri maju 2030
Adun lantikan mampu perkukuh Johor menuju negeri maju 2030
Johor sebelum ini luluskan pindaan untuk lantik 5 Adun sekali gus tingkatkan jumlah kerusi DUN negeri kepada 61
May 11, 2026 | 1:54 PM
Adun lantikan mampu perkukuh Johor menuju negeri maju 2030
Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Permas, Encik Baharudin Mohamed Taib (kiri), dan Adun Penawar, Cik Fauziah Misri. - Foto fail
Keputusan Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor meluluskan pindaan perlembagaan negeri bagi membolehkan pelantikan lima Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) lantikan dilihat mampu membuka ruang kepada lebih ramai golongan profesional dan pakar menyumbang kepada pembangunan negeri menjelang 2030.
Adun Permas, Encik Baharudin Mohamed Taib, berkata pelaksanaan sistem itu bukan sesuatu yang luar biasa kerana ia telah lama diamalkan di beberapa negeri lain termasuk Sabah, Terengganu dan Pahang.
Laporan berkaitan
Umno, BN fokus bantu rakyat tangani kos sara hidupApr 28, 2026 | 4:44 PM
Bas ulang-alik elektrik percuma ke Desaru disaran, pacu pelancongan Kota TinggiApr 30, 2026 | 2:05 PM