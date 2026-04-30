Bas ulang-alik elektrik percuma ke Desaru disaran, pacu pelancongan Kota Tinggi
Adun Penawar mahu pakej menyeluruh diperkukuh, tarik pelawat S’pura dengan kos lebih rendah
Apr 30, 2026 | 2:05 PM
Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Penawar, Cik Fauziah Misri. - Foto FACEBOOK FAUZIAH MISRI
Cadangan untuk memperkenalkan perkhidmatan bas ulang-alik elektrik percuma ke Desaru diyakini berupaya menjadi pemangkin baharu sektor pelancongan Kota Tinggi. Ia mampu menarik lebih ramai pelawat, baik dari dalam mahupun luar negara, terutamanya dari Singapura.
Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Penawar, Cik Fauziah Misri, berkata inisiatif ini bukan sahaja menjimatkan kos perjalanan pelancong, tetapi turut menyokong promosi pelancongan mesra alam di kawasan tersebut sempena Tahun Melawat Johor 2026.
