Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim, dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zarith Sofiah, menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Tun Dr Siti Hasmah Mohamad Ali, ketika pemimpin Malaysia mengenang jasa dan sifat keibuan Allahyarhamah yang dekat di hati rakyat.

Menerusi kenyataan takziah, Seri Paduka Baginda berdua mendoakan agar Allahyarhamha dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh.

“Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarhamha diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang,” menurut kenyataan itu.

Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau, isteri dan keluarga berdukacita menerima berita pemergian Allahyarhamah yang dikenali mereka sebagai ‘Kak Hasmah’.

“Kami mengenali Allahyarhamah sebagai Kak Hasmah, seorang yang lembut tutur katanya, namun tabah dan kuat jiwanya, malah sentiasa mengambil berat tentang orang di sekelilingnya dengan kasih sayang seorang ibu.

“Hari ini, negara kehilangan sosok keibuan yang dekat di hati rakyat,” katanya dalam satu kenyataan pada 28 September.

Datuk Anwar berkata beliau dan keluarga akan mengenang Allahyarhamha dengan kasih yang mendalam, bersama segala jasa serta kebaikan yang ditinggalkannya.

Beliau turut menyampaikan takziah kepada mantan perdana menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad, serta seluruh keluarga dan mendoakan mereka diberikan ketabahan menghadapi kehilangan itu.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Isteri mandan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Siti Hasmah Mohd Ali, meninggal dunia pada 28 September.

Isteri Mahathir, Siti Hasmah, meninggal dunia pada usia 100 tahun

Sep 28, 2026 | 10:29 AM
Rangkaian Rakan Kongsi Khidmat Perancangan Legasi Islam (ILP), satu daripada tiga inisiatif baharu yang diumumkan oleh Menteri Negara (Ehwal Dalam Negeri merangkap Ehwal Luar), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim, bantu keluarga dalam perancangan mereka

MUIS lancar rangkaian baharu bantu keluarga Islam rancang harta pusaka

Sep 26, 2026 | 7:18 PM
Pelawak dan pelakon, Sahfuddin Mahfudz, tidak mendapat tawaran berlakon daripada stesen televisyen hampir dua tahun.

Sahfuddin Mahfudz sedia sesuaikan diri dengan cita rasa baharu penonton

Sep 27, 2026 | 5:30 AM
keselamatan siber

Internet, media sosial alat hebat tetapi perlu adab dan kepekaan sosial

Sep 27, 2026 | 5:30 AM
Guru kanan di prasekolah inklusif pertama di Singapura, Kindle Garden, Cik Nur Allysha Osman, bermain bersama salah seorang anak muridnya.

Prasekolah inklusif semai empati, galak sikap berdikari

Sep 24, 2026 | 5:30 AM
senaman dalam air, warga emas, 80 tahun, aqua fun fit

Menentang graviti usia: Nenek 80 tahun pilih senaman air

Sep 2, 2026 | 6:32 PM
Syarikat penjana elektrik tempatan, Tuas Power, bakal membina sebuah loji kuasa gas asli berkeupayaan hidrogen yang dijangka mula beroperasi menjelang 2031.

Pacu tenaga hijau: Tuas Power bakal bina loji kuasa hidrogen jelang 2031

Aug 20, 2026 | 6:51 PM
Seorang lelaki berusia 72 tahun ditemui tidak sedarkan diri di dalam unit kediamannya dan disahkan meninggal dunia di sebuah flat di Blok 111, Tampines Street 11, pada petang 9 Ogos.

Warga emas tinggal sendiri ditemui meninggal dunia di flat Tampines

Aug 9, 2026 | 11:09 PM
Juruterbang, anak dua tahun, keliling langit di Adelaide, Aeroviation Singapore

Pilot bawa anak ‘jalan-jalan’ di udara Adelaide

Oct 6, 2025 | 5:32 PM
sukarelawan cilik, Anugerah Wira Dalam Diam S’pura

Datuk, nenek inspirasi sukarelawan cilik hingga raih Anugerah Wira Dalam Diam S’pura

Jul 6, 2025 | 8:12 PM

Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, mengenang Allahyarhamah sebagai pendamping setia Tun Dr Mahathir selama puluhan tahun, termasuk ketika membesarkan keluarga dan memikul tanggungjawab kepada negara.

“Selama puluhan tahun, kita semua menjadi saksi Allahyarhamha menjadi teman hidup Tun, berkongsi hari-hari bersama, membesarkan keluarga dan mendampingi beliau ketika memikul amanah kepada negara.

“Sukar untuk membayangkan betapa sunyinya kehilangan insan yang begitu lama berada di sisi,” katanya.

Menurut Datuk Zahid, khidmat Allahyarhamha sebagai doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat akan terus dikenang.

Beliau berkata kelembutan, kesederhanaan dan keteguhan Allahyarhamah menjadikannya insan yang disayangi serta contoh teladan kepada rakyat Malaysia.

Timbalan Perdana Menteri II, Datuk Seri Fadillah Yusof, pula berkata Allahyarhamha meninggal dunia pada 9.20 pagi, 28 September, di Institut Jantung Negara (IJN), Kuala Lumpur.

Beliau menyifatkan pemergian itu sebagai kehilangan besar kepada keluarga, sahabat handai dan seluruh negara, sambil mengenang sumbangan Allahyarhamha dalam bidang kesihatan, kebajikan masyarakat, pendidikan serta pembangunan wanita dan keluarga.

“Keprihatinan, kesederhanaan dan ketokohan beliau akan sentiasa dikenang sebagai sebahagian daripada sejarah serta perjalanan pembangunan negara.

“Sesungguhnya, negara telah kehilangan seorang tokoh wanita yang amat dihormati dan disayangi,” katanya.

Mantan perdana menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin pula menyifatkan Allahyarhamha sebagai tokoh wanita terbilang yang penuh kelembutan, kasih sayang dan kebijaksanaan serta sentiasa merendah diri.

“Bagi saya, Allahyarhamha bukan sahaja seorang tokoh yang disegani rakyat Malaysia, malah seorang insan yang sentiasa menunjukkan sifat keibuan, kemuliaan budi dan keprihatinan kepada semua yang mengenalinya,” katanya.

Menurutnya, sepanjang beliau mengenali Tun Dr Mahathir dan keluarga, Allahyarhamha sentiasa menjadi sumber kekuatan, pendamping setia serta insan yang membawa ketenangan kepada orang di sekelilingnya.

“Jasa, pengorbanan dan sumbangan beliau kepada negara akan terus dikenang oleh seluruh rakyat Malaysia,” katanya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
100 tahun Mahathir: Bapa pemodenan M’sia yang akan terus dikenangJul 10, 2025 | 3:38 PM
Siti Hasmah gesek biola untuk 'Konsert Duo Legenda' bersama Jamal, M. NasirJul 23, 2024 | 3:59 PM
Kunjungan muhibah perkukuh ikatan SG-MalaysiaJul 22, 2024 | 11:37 AM
Tun Dr Mahathir MohamedSiti Hasmah Mohamad AliMALAYSIA POLITICS; POLITIK MALAYSIAZahid HamidiDatuk Seri Anwar Ibrahimtakziah