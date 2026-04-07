Anggota polis Kelantan dalam radar pemantauan kes rasuah, jenayah
Anggota polis Kelantan dalam radar pemantauan kes rasuah, jenayah
Apr 7, 2026 | 6:31 PM
Anggota polis Kelantan dalam radar pemantauan kes rasuah, jenayah
Ketua Polis Kelantan, Datuk Mohd Yusoff Mamat - Foto fail NSTP
KOTA BHARU (Kelantan): Beberapa anggota polis di Kelantan kini di bawah pemerhatian kerana disyaki terbabit dalam rasuah dan jenayah lain.
Ketua Polis Kelantan, Datuk Mohd Yusoff Mamat, aku masih ada segelintir yang terjebak terbabit dalam kancah bermoral itu, walau nasihat dan peringatan sentiasa dihulurkan agar mereka tidak terbabas.
Laporan berkaitan
Imigresen Batam akui kes peras ugut pelancong S’pura, pegawai digantung tugasApr 2, 2026 | 1:11 PM
Tiada pegawai SPRM terlibat dalam siasatan kes mafia korporatApr 1, 2026 | 1:56 PM
Tiada tindakan diambil bagi kes kait mantan PM M’sia dengan serangan anak RafiziFeb 5, 2026 | 2:26 PM