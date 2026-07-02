Anggota polis maut apabila motosikal langgar tayar lori tercicir di lebuh raya Pulau Pinang

Tayar lori yang tercabut dan tercicir di Kilometer 140.6 Lebuhraya Utara-Selatan (Plus) dekat Bukit Mertajam, Pulau Pinang, menyebabkan kemalangan yang meragut nyawa seorang penunggang motosikal yang juga anggota polis, manakala tiga yang lain cedera. - Foto TANGKAP LAYAR VIDEO TULAR/HARIAN METRO

Tayar lori yang tercabut dan tercicir di Kilometer 140.6 Lebuhraya Utara-Selatan (Plus) dekat Bukit Mertajam, Pulau Pinang, menyebabkan kemalangan yang meragut nyawa seorang penunggang motosikal yang juga anggota polis, manakala tiga yang lain cedera. - Foto TANGKAP LAYAR VIDEO TULAR/HARIAN METRO

Anggota polis maut apabila motosikal langgar tayar lori tercicir di lebuh raya Pulau Pinang

Anggota polis maut apabila motosikal langgar tayar lori tercicir di lebuh raya Pulau Pinang

BUKIT MERTAJAM: Seorang anggota polis maut, manakala tiga individu lain cedera selepas kenderaan dinaiki mereka melanggar sebiji tayar lori yang tercabut dan tercicir di Kilometer 140.6 Lebuhraya Utara-Selatan (Plus), dekat Bukit Mertajam, Pulau Pinang.

Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kwang Keng, berkata kemalangan tragis itu berlaku kira-kira 6 pagi membabitkan sebuah kereta dan motosikal.

“Siasatan awal mendapati kereta berkenaan dalam perjalanan dari arah Juru menghala ke Seberang Jaya dan dipercayai melanggar tayar di tengah jalan disyaki tercicir daripada sebuah lori yang masih belum dikenal pasti menyebabkan kenderaan itu terbabas ke bahu kiri jalan.

“Pada masa yang sama sebuah motosikal dari arah sama turut melanggar tayar berkenaan menyebabkan penunggangnya terjatuh dan terseret di atas permukaan jalan,” katanya dalam kenyataan pada 1 Julai, lapor Harian Metro.

Datuk Lim berkata impak kemalangan itu menyebabkan penunggang motosikal berkenaan iaitu seorang anggota polis berusia 40 tahun dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Perlis disahkan meninggal dunia di tempat kejadian.

Sementara itu katanya, pemandu bersama dua penumpang kereta yang mengalami kecederaan telah dihantar ke Hospital Seberang Jaya (HSJ) untuk mendapatkan rawatan lanjut.

Beliau memaklumkan, hasil bedah siasat yang dijalankan di Unit Forensik HSJ mengesahkan punca kematian mangsa adalah disebabkan kecederaan parah di bahagian kepala akibat kemalangan jalan raya.

Datuk Lim berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan kini giat mengesan pemilik tayar lori yang menjadi punca utama kemalangan tersebut.

“Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian atau memiliki rakaman kamera papan pemuka diminta tampil membantu siasatan,” katanya.