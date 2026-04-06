Anwar gesa PKR Johor gerakkan kekuatan parti jelang PRU
Anwar gesa PKR Johor gerakkan kekuatan parti jelang PRU
Jawatan ketua tidak jamin pemilihan calon, lihat pada komitmen kerja
Apr 6, 2026 | 2:22 PM
Anwar gesa PKR Johor gerakkan kekuatan parti jelang PRU
Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR) , Datuk Seri Anwar Ibrahim. - Foto FACEBOOK ANWAR IBRAHIM
JOHOR BAHRU: Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengingatkan semua cawangan Parti Keadilan Rakyat (PKR) di Johor untuk segera menggerakkan kekuatan parti menjelang pilihan raya umum (PRU).
Beliau menegaskan, jawatan ketua cabang, ketua wanita, atau ketua pemuda tidak menjamin pemilihan sebagai calon PRU.
