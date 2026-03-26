PM Wong, Anwar bincang perkembangan Timur Tengah, komited lindungi kestabilan serantau
Mar 26, 2026 | 3:45 PM
Perdana Menteri Encik Lawrence Wong (kiri) dan rakan sejawatannya dari Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengadakan perbincangan melalui panggilan telefon pada 25 Mac. - Foto FACEBOOK LAWRENCEWONGST, ANWARIBRAHIMOFFICIAL
Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong, telah mengadakan perbincangan dengan rakan sejawatannya dari Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, melalui telefon pada 25 Mac.
Panggilan itu menyentuh isu terkini di Timur Tengah, dengan kedua-dua pemimpin berikrar melindungi kestabilan serantau, tatkala tekanan bekalan minyak dan ekonomi kian terasa.
