Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. - Foto REUTERS

Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. - Foto REUTERS

PETALING JAYA: Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sedang menjalani pemeriksaan dan prosedur perubatan seperti yang ditetapkan oleh pasukan pakar perubatannya.

Menurut kenyataan Pejabat Perdana Menteri pada 10 Ogos, Datuk Anwar dijangka berada di bawah pemerhatian perubatan selama dua hari.

“Perdana Menteri kini sedang menjalani pemeriksaan dan prosedur yang ditentukan oleh pasukan pakar perubatan,” kata setiausaha akhbar kanannya, Tunku Nashrul Tunku Abaidah.

Kenyataan itu tidak mendedahkan butiran tentang jenis pemeriksaan atau prosedur yang sedang dijalaninya.