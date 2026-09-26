SHAH ALAM: Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkata beliau masih menunggu surat peletakan jawatan rasmi daripada Menteri Pengangkutan, Encik Anthony Loke, yang kekal dengan keputusannya untuk mengundurkan diri daripada Kabinet.

“(Saya) masih menunggu surat,” kata Datuk Anwar kepada wartawan ketika diminta mengulas mengenai status peletakan jawatan Encik Loke, yang juga Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik (DAP).

Beliau berkata demikian di luar acara Perhimpunan Alumni Universiti Teknologi MARA (UiTM) yang dianjurkan sempena ulang tahun ke-70 universiti tersebut pada 26 September.

Pada 23 September, Encik Loke berkata beliau akan menyerahkan surat berkenaan kepada Datuk Anwar selepas pulang dari China, di mana beliau telah mengiringi perdana menteri berkenaan dalam lawatan kerja tiga hari ke Shanghai dan Hangzhou.

Encik Loke menegaskan keputusan untuk meletak jawatan telah pun dibuat dan beliau akan menyerahkan surat tersebut sekembalinya beliau ke tanah air.

Beliau menawarkan diri untuk meletak jawatan susulan keputusan memberi mantan Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak, pengampunan bersyarat dengan menjalani baki hukumannya secara tahanan di rumah.

Menurutnya, keputusan berkenaan dicapai selepas Jawatankuasa Eksekutif Pusat (CEC) DAP bermesyuarat dan membahaskan perkara itu selama hampir tiga jam pada 19 September.

Encik Loke bagaimanapun mengesahkan bahawa menteri dan timbalan menteri DAP yang lain akan kekal dalam kerajaan perpaduan.